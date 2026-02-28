De AI sector domineert al jaren de aandelenmarkt. Maar achter de schermen groeit de onrust. Een meerderheid van fondsmanagers noemt de waarderingen van AI aandelen inmiddels een bubbel. Onze Coinspeaker crypto analisten stellen dat juist deze bubbel de brandstof kan worden voor een nieuwe crypto bull run, iets wat Bill Gates ook beaamd.

Bill Gates just settled the biggest debate in Silicon Valley. Is AI a bubble? Yes. And it doesn’t matter. Gates: “If what we mean is like tulips in the Netherlands, that they went to look back and said, what the heck, there was nothing there… No, that’s not where we are.”… pic.twitter.com/kgtYfxQ96p — Dustin (@r0ck3t23) February 26, 2026

Waarom de AI bubbel een kans is voor crypto

De AI industrie spendeert in 2026 naar verwachting meer dan $500 miljard aan infrastructuur. Toch leveren veel bedrijven nauwelijks rendement op die investeringen. Volgens een onderzoek van Deutsche Bank ziet 57% van de marktdeelnemers AI waarderingen als het grootste risico voor de financiële stabiliteit.

Bill Gates vergelijkt de huidige situatie met de dotcom bubbel van 2000. Zijn argument: AI is een grotere technologie dan het internet destijds was. Dat betekent dat de speculatie die volgt ook groter zal zijn. En die speculatie zal volgens hem niet plaatsvinden op de aandelenmarkt, maar op crypto netwerken.

De logica is simpel. Beleggers die willen profiteren van AI kunnen geen grote winsten meer behalen door Nvidia te kopen op een waardering van biljoenen dollars. Kleinere crypto ai tokens bieden het soort opwaarts potentieel dat ze zoeken. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen in dit scenario, kijkt daarom steeds vaker naar tokens op het snijvlak van AI en blockchain.

Crypto verwachting: wat zeggen de cijfers?

De Bitcoin koers staat op 26 februari rond $68.000, na een herstel van meer dan 6% sinds het dieptepunt van $62.500 eerder deze week. Ondanks dit herstel is BTC nog altijd ruim 45% gedaald ten opzichte van de piek van $126.000 in oktober 2025.

Het crypto nieuws van deze maand laat zien dat het marktsentiment historisch laag is. De Fear & Greed Index bereikte op 24 februari een score van 5, het laagste punt ooit. Dit is vaak het type omgeving waarin grote rallies beginnen. De crypto verwachting op basis van onze analyse: een mogelijke uitbraak rond begin april, na circa 50 dagen consolidatie.

Toekomst crypto: korte en lange termijn risico’s

De toekomst crypto hangt af van meerdere factoren. Op korte termijn kan een instorting van AI aandelen ook crypto meeslepen. Bitcoin beweegt steeds meer synchroon met techbedrijven. Tether CEO Paolo Ardoino noemde een AI correctie eerder het grootste risico voor Bitcoin in 2026.

Op lange termijn ligt het anders. Als de speculatie rondom AI verschuift van aandelen naar opkomende crypto projecten, kan dat juist een crypto bull run ontketenen. Projecten die AI en blockchain combineren profiteren dan het meest.

Belangrijke kanttekening: eerdere crypto bull runs werden gedreven door retail speculatie. Deze keer stuurt institutioneel kapitaal de markt. Dat maakt het herstel mogelijk duurzamer, maar ook minder voorspelbaar.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Layer 2 oplossing speelt in op groeiende vraag

Projecten die Bitcoin sneller en bruikbaarder maken staan centraal in dit verhaal. Bitcoin Hyper ($HYPER) bouwt een Layer 2 netwerk dat snelle en goedkope transacties op Bitcoin mogelijk maakt. Het project gebruikt de Solana Virtual Machine voor smart contracts en is geaudit door Coinsult en SpyWolf.

De presale heeft inmiddels meer dan $31,5 miljoen opgehaald. Met een huidige prijs van $0,01367 per token en een geplande nieuwe cryptomunten listing in Q2 2026, richt het project zich op beleggers die vroeg willen instappen in Bitcoin gerelateerde infrastructuur. Staking is mogelijk met een APY tot 37%.

