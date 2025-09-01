De Bitcoin koers bewoog de afgelopen weken in een strakke bandbreedte. De BTC markt laat nu echter weer meer beweging zien. Volgens gegevens van CryptoQuant is de 30-daagse volatiliteit gestegen van ongeveer 3% naar bijna 9%. Deze toename viel samen met een correctie na het recente all-time high van BTC. De vraag is nu: kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

De volatiliteit rondom de Bitcoin koers neemt toe

De plotselinge stijging in volatiliteit geeft aan dat de rustige fase van Bitcoin voorbij is. Een langere periode van lage volatiliteit werkt vaak als een samengeperste veer die uiteindelijk loskomt. Dit leidt tot grotere candles en sterkere prijsbewegingen.

De recente neerwaartse beweging van BTC past binnen dit patroon. In eerdere cycli zagen analisten hetzelfde: een lange fase van kleine schommelingen eindigde vaak in grotere koersbewegingen. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat de Bitcoin koers opnieuw in een dynamische fase zit.

Volatility Exiting Compression, Early Expansion During Price Pullback “The 30-day volatility percentile rose from ~3% to ~9%. The expansion is unfolding alongside a pullback from the recent ATH, indicating a downside-led opening of the range.” – By @AxelAdlerJr pic.twitter.com/46L7WCYOcF — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 31, 2025

BTC correctie opent ruimte voor strategische niveaus

De correctie van de Bitcoin koers rond het all-time high laat zien dat de verkopers tijdelijk de overhand krijgen. Toch zien cryptoanalisten dat dit soort koersdalingen vaak kansen biedt. Belangrijke Fibonacci niveaus, zoals de 38,2% en 50%, worden immers vaak gebruikt om mogelijke koopzones te identificeren.

Axel Adler Jr., een bekende cryptoanalist, vertelde dat dergelijke correcties vaak de basis vormen voor de volgende opwaartse koersbeweging. Dit sluit aan bij eerdere BTC patronen waarin tijdelijke koersdalingen leidden tot een sterkere vraag bij technische steunpunten.

Het risico van de volatiliteit van Bitcoin blijft zichtbaar

Het huidige volatiliteit percentage van bijna 9% benadrukt dat er momenteel sprake is van meer onzekerheid. Dit kan tot grotere swings leiden in de Bitcoin koers. Voor traditionele beleggers lijkt dit extreem, maar binnen de cryptomarkt hoort dit standaard bij de dynamiek ervan.

Bitcoin blijft door deze eigenschappen een risicovolle maar ook aantrekkelijke handelsmarkt. De combinatie van een hoge volatiliteit en duidelijke on-chain data zorgt ervoor dat veel traders de belangrijkste technische signalen van BTC blijven volgen.

