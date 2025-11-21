CryptoQuant meldt dat grote ETH wallets rond het niveau van ongeveer $2800 weinig beweging tonen. De Ethereumprijs daalde bijna 7% in 24 uur en zelfs circa 27% in de afgelopen maand. Deze analyse van on-chain analist @MAC_D46035 richt zich op het realized-price-niveau van de 1000 – 10.000 ETH groep, dat nu samenvalt met deze zone en in eerdere cycli vaak als draaipunt voor Ethereum fungeerde. Wat doet de Ethereum koers nu?

Ethereum koers steun rond realized price niveau van grote ETH holders

De analyse gebruikt het ‘Ethereum Balance by Holder Value’ overzicht, waarin walletadressen worden verdeeld op basis van hun hoeveelheid tokens. Dit zijn wallets met 100 tot 1000 ETH, 1000 tot 10.000 ETH, 10.000 tot 100.000 ETH en meer dan 100.000 ETH.

Volgens CryptoQuant laat de lange termijngrafiek vanaf 2016 zien dat de realized price niveaus van grote groepen wallets vaak samenvallen met eerdere bodems. In 2018 lag het realized price niveau van de 1.000 tot 10.000 ETH groep rond $200.

Toen de Ethereum markt die zone benaderde, kochten grote wallets opnieuw ETH. In 2022 gebeurde iets vergelijkbaars rond $900 bij de 10.000 tot 100.000 ETH groep, waarna de Ethereum markt in 2023 een sterke stijging zag.

Nu ligt het realized-priceniveau van de 1.000 tot 10.000 ETH groep opnieuw dicht bij de huidige marktzone. Deze groep bestaat uit ongeveer 5,2 miljoen adressen die samen circa 12 miljoen ETH holden, ongeveer 10% van de totale supply. CryptoQuant ziet in 2024 geen grote daling in het aantal walletadressen binnen deze categorie. Dat wijst op een beperkte verkoopdruk.

ETH $2.8K as a Key On-Chain Support Level, Signals Potential Rebound “Historically, realized price levels have often marked cycle bottoms, suggesting that this range could once again provide a foundation for a short-term rebound.” – By @MAC_D46035 pic.twitter.com/vF2JUnJggE — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 20, 2025

Ethereum analyse van wallet adressen activiteit en de ETH instroom naar exchanges

In dezelfde periode daalden de dagelijkse ETH instromen naar exchanges naar ongeveer 45.000 tokens per dag. Dit is een terugval van ongeveer 30% ten opzichte van de pieken in oktober. Een lagere instroom betekent doorgaans dat er minder wallets willen verkopen.

Ook blijven de groepen van 1.000 tot 10.000 ETH en 10.000 tot 100.000 ETH qua aantal adressen stabiel tussen ongeveer 150.000 en 200.000 wallets. Deze stabiliteit wijkt af van de kleinere wallet adressen die veel meer schommelen.

Volgens @MAC_D46035 ligt er daardoor een basis voor een mogelijke koersstijging richting regionale weerstandsniveaus zoals $3200 en $3500 als volume en momentum aantrekken.

Onze analyse: wij voorzien voor volgende week een gematigder pad dan @MAC_D46035, mede dankzij het stabiele gedrag van grote wallets en de lagere instroom naar exchanges. Op basis van de huidige Ethereum data en prognoses achten wij een beweging richting $3200 aannemelijk.

Belangrijke signalen voor een mogelijk herstel van de Ethereum koers

Een mogelijke opleving van de Ethereum prijs hangt volgens de analyse af van extra ETH volume en een RSI die boven 30 uitkomt, wat in eerdere fases vaker samenging met een lokale bodem. De instroom in ETH ETF’s en de verdere groei van Layer-2 netwerken kunnen daarbij extra steun bieden.

De combinatie van de realized price zone rond $2800 en de stabiele activiteit van grote wallets vormt op dit moment het belangrijkste spanningsveld voor de Ethereum koers.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale