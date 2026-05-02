Ethereum begint mei met nieuwe hoop op herstel. De koers ligt nog onder recente toppen, maar meerdere marktgegevens wijzen op nieuwe koopinteresse.

Ether, de munt van het Ethereum netwerk, steeg ruim 25% vanaf de bodem onder 1800 dollar in februari. Volgens data van Glassnode en CryptoQuant kijken handelaren nu opnieuw naar 3000 dollar als mogelijk koersgebied.

Ethereum koers houdt belangrijke zone vast

De ETH koers blijft voorlopig boven een belangrijke zone tussen 1980 en 2178 dollar. Volgens data van Glassnode kochten beleggers daar ongeveer 7,4 miljoen ETH.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Zo’n zone kan belangrijk zijn, omdat veel kopers daar hun positie hebben opgebouwd. Als de koers daarboven blijft, voelen deze kopers minder druk om te verkopen.

Ethereum beweegt ook rond het gebied tussen 2000 en 2200 dollar. In eerdere maanden volgden vanaf vergelijkbare zones stijgingen van 22% tot 27%.

Dat maakt dit niveau belangrijk voor mei. Zakt Ethereum er duidelijk onder, dan kan het vertrouwen snel afnemen. Blijft de koers erboven, dan blijft een herstel richting hogere niveaus mogelijk.

Kopers blijven actief op de markt

Data van CryptoQuant laten zien dat kopers opnieuw meer aanwezig zijn. Het gaat om de zogenoemde spot taker CVD. Dat meet het verschil tussen koopvolume en verkoopvolume over een langere periode.

Koopvolume betekent hoeveel handelaren direct kopen op de markt. Verkoopvolume betekent hoeveel handelaren direct verkopen.

De CVD werd positief nadat Ethereum boven 2200 dollar kwam. Sindsdien bleef deze indicator groen. Dat wijst erop dat kopers nog niet duidelijk afhaken.

Ook op woensdag viel extra koopactiviteit op. Volgens CryptoQuant steeg het taker buy volume tot meer dan 1 miljard dollar. Taker buy volume betekent dat kopers direct op bestaande verkooporders instappen.

CryptoQuant analist Darkfost schreef dat de daling onder 2300 dollar opnieuw interesse losmaakte bij handelaren. Volgens hem blijven marktdeelnemers inzetten op een beter kortetermijnbeeld voor Ethereum.

Wat moet ETH doen voor 3000 dollar in mei?

Voor een stijging richting 3000 dollar moet Ethereum eerst sterker worden boven 2400 dollar. Rond dat niveau ligt volgens de marktdata een belangrijke grens.

Daarboven komt de zone tussen 2800 en 3000 dollar in beeld. Volgens Glassnode kochten beleggers daar ongeveer 14 miljoen ETH. Daardoor kan ook daar opnieuw verkoopdruk ontstaan.

De weg naar 3000 dollar is dus niet zonder hindernissen. Ethereum heeft meer koopvolume nodig om door deze zones te breken. Volume betekent hoeveel ETH er wordt verhandeld.

Voor mei draait het daarom vooral om 2 vragen. Blijft Ethereum boven de steunzone rond 2000 dollar? En lukt het kopers om de koers door 2400 dollar te duwen?