Ethereum krijgt opnieuw aandacht door een opvallende voorspelling voor de komende jaren. Analist Crypto Patel ziet ruimte voor een veel hogere ETH koers richting 2030.

De analyse kreeg extra aandacht nadat Tom Lee het bericht deelde. Lee is medeoprichter van Fundstrat, een bekend Amerikaans onderzoeksbureau voor financiële markten. Volgens de gedeelde analyse kan Ethereum op lange termijn richting 60.000 dollar bewegen.

Analist ziet Ethereum richting 60.000 dollar gaan

Crypto Patel deelde een langetermijnanalyse van Ethereum. Daarin kijkt hij naar een groot koerskanaal dat sinds 2017 zichtbaar is. Een koerskanaal is een gebied waarbinnen de koers langere tijd beweegt.

Volgens Patel beweegt Ethereum opnieuw rond de onderkant van dat kanaal. In eerdere marktcycli was dat een belangrijk gebied. In 2020 steeg Ethereum daarna met ongeveer 5200% richting de bovenkant van het kanaal.

Patel noemt het huidige gebied daarom belangrijk voor geduldige beleggers. Hij schetst een scenario waarin Ethereum richting 15.800 dollar kan stijgen in 2028. Voor 2030 noemt hij zelfs 60.000 dollar.

Die voorspelling blijft onzeker. De cryptomarkt beweegt snel en eerdere patronen bieden geen garantie voor de toekomst. Toch zorgt de analyse voor discussie, omdat Ethereum opnieuw rond een belangrijk prijsgebied beweegt.

Tom Lee brengt extra aandacht naar ETH

Tom Lee deelde de analyse van Crypto Patel via X. Daardoor kreeg de voorspelling meer aandacht binnen de cryptomarkt. Lee staat bekend als een uitgesproken voorstander van Ethereum.

De timing valt op. BitMine, het Ethereum bedrijf waar Lee voorzitter van is, kocht recent voor 235 miljoen dollar aan Ether bij. Ether is de munt van het Ethereum netwerk.

Volgens gegevens van CoinGecko bezit BitMine nu meer dan 5 miljoen ETH. Dat is ongeveer 4% van het huidige aanbod. Aanbod betekent hoeveel munten er in omloop zijn.

Die grote positie laat zien dat BitMine sterk inzet op Ethereum. Tegelijk blijft het bedrijf gevoelig voor koersdalingen. Eind april stond de ongerealiseerde schade op ongeveer 6,5 miljard dollar. Ongerealiseerd betekent dat het verlies nog niet definitief is verkocht.

Wat doet de ETH koers in mei?

Voor mei kijken handelaren vooral naar de zone tussen 1300 en 2000 dollar. Volgens de analyse van Patel ligt Ethereum daar in een belangrijk opbouwgebied. Een opbouwgebied is een zone waar kopers vaak langzaam posities verzamelen.

Toch is de situatie niet alleen positief. Ethereum beweegt sinds 2021 binnen een grote driehoek op de grafiek. Zo’n patroon kan omhoog of omlaag uitbreken. In juli 2025 probeerde ETH al uit te breken, maar die beweging hield niet stand.

Een daling onder ongeveer 1834 dollar zou het positieve beeld verzwakken. Dan kan de koers volgens bearish analisten verder dalen richting 1000 dollar. Bearish betekent dat analisten rekening houden met een lagere koers.

Voor een sterker herstel in mei moet Ethereum boven de belangrijke steunzone blijven. Ook meer vraag van grote kopers helpt dan mee. Zonder nieuwe koopdruk blijft de ETH koers kwetsbaar voor scherpe bewegingen.