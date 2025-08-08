De Ethereum koers is in 24 uur met meer dan 5% gestegen. Hierdoor beweegt de prijs opnieuw richting de psychologische grens van $4000. Verschillende on-chain en technische signalen wijzen erop dat een belangrijke uitbraak dichterbij kan komen. Kan de ETH koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Kortetermijn holders kopen opnieuw Ethereum

On-chain data laat zien dat de kortetermijn holders weer actiever zijn geworden. Dit zijn wallets die hun Ethereum tussen 1 en 3 maanden holden. Deze groep wordt vaak als een indicator gezien voor verse koopinteresse.

Uit de HODL Wave gegevens blijkt dat hun aandeel in het totale aanbod in minder dan een maand van 9,57% naar 11,93% is gestegen. Dit betekent dat er in korte tijd meer tokens door deze categorie investeerders zijn gekocht.

Historisch gezien stappen de kortetermijn holders vaak in tijdens consolidatiefases. Zij kunnen daarmee het eerste duwtje geven richting een nieuwe prijsbeweging.

Ethereum koers wordt ondersteund door een dalende SOPR

De Spent Output Profit Ratio (SOPR) meet of verkochte coins winstgevend zijn. Een dalende SOPR terwijl de prijs stabiel blijft of licht stijgt, betekent vaak dat de winstnemingen ervan afnemen. Dat is nu bij Ethereum het geval.

De laatste keer dat dit gebeurde was eind juli 2024, waarna er een periode van koersstijging volgde. Dit patroon kan op een afnemende verkoopdruk duiden, wat gunstig is voor het behoud van opwaarts momentum.

De weerstand boven de huidige koers is beperkt

Gegevens van IntoTheBlock laten zien dat het aantal wallet adressen dat net boven de huidige ETH koers heeft gekocht, relatief laag is. Slechts 11,95 miljoen adressen bevinden zich in deze prijscategorie.

Hierdoor is de kans kleiner dat veel holders hun tokens verkopen zodra de koers richting $4000 gaat.

