In nieuwe grafieken op X laat een bekende crypto-analist zien dat Bitcoin sinds eind november meerdere keren tegen dezelfde weerstand rond $93.000 botst. Elke mislukte doorbraak maakt deze zone zichtbaar zwakker, omdat de bears minder sterk reageren. Tegelijk blijven de vraagzones rond $82.000 intact, waardoor de koersdalingen in november abrupt stopten. De vraag is of dit patroon binnenkort ruimte geeft voor een krachtige Bitcoin koersopleving.

Bitcoin koers blijft gevangen in een dalende wedge

De grafiek toont een lange periode van consolidatie binnen een patroon waarin de candles steeds lagere highs en lagere lows vormen. Dit begon nadat Bitcoin eerder een top rond de $128.000 bereikte. Vanaf dat moment daalden de candles in oktober snel onder de $100.000, terwijl korte BTC oplevingen bij $110.000 en $105.000 strandden.

Deze wedge laat duidelijk een kleiner wordend prijsbereik zien. De compressie neemt toe en dat wijst meestal op een fase waarin de marktstructuur klaar is voor een nieuwe trend. De steun rond $82.000 zorgde halverwege november voor een krachtige reactie omhoog richting ongeveer $89.500, wat betekent dat de bears hun positie blijven versterken.

$BTC bulls are still struggling to reclaim the 93k Resistance level but barrier is getting weaker with every attempt.. If bulls manage to reclaim this level, massive Breakout is likely next week & #Bitcoin could quickly resume its Bullish Rally.. 🔜 pic.twitter.com/nhurDro4bv — Captain Faibik 🐺 (@CryptoFaibik) December 6, 2025

De BTC weerstand verzwakt door herhaalde pogingen

In de bovenste zone van de wedge vormen kleine oplevingen meerdere pieken tussen $85.000 en $92.000. Deze lijnen lopen naar elkaar toe en bevestigen dat de BTC consolidatie bijna zijn eindpunt bereikt.

Op basis van projecties ontstaat er nu boven dit patroon ruimte richting circa $96.000. Een candle boven deze prijszone kan volgens de crypto-analist een structurele verandering betekenen.

Onze analyse: de verwachting van de analist is dat een uitbraak boven het huidige patroon een opwaartse Bitcoin trend kan activeren richting prijsniveaus rond $125.000. Wij verwachten echter een gematigder pad dan de crypto-analist, vanwege het beperkte momentum en de nog steeds lage volatiliteit in de Bitcoin koers.

