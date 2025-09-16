De Ethereum koers is er over de afgelopen dagen in geslaagd om een mooie stijging te noteren. Deze stijging lijkt de koers nu boven een belangrijke range geholpen te hebben, een ontwikkeling die een verdere crypto bull run mogelijk kan maken. Hoeveel gaat Ethereum waard worden in september?

Ethereum verwachting: analist voorspelt stijging voorbij $5.000

De ETH koers is op het moment van schrijven $4.520 waard. Dit is een stijging van bijna 4% ten opzichte van vorige week. Ethereum heeft met deze waarde nu een market cap van maar liefst $545 miljard.

Deze recente stijging lijkt nu verdere winsten mogelijk te maken. De koers is door zijn recente stijging namelijk boven de bovenste trendlijn uitgestegen. Hierdoor is buiten een range gebroken die al sinds juli bestond. Deze uitbraak kan volgens Trader Tardigrade nu een belangrijke indicator zijn dat de koers binnenkort richting de $4.800 tot $4.880 kan gaan stijgen.

Mocht de koers vervolgens in staat zijn om stand te houden boven dit niveau van $4.880, lijkt een verdere stijging mogelijk te zijn die de koers al snel voorbij de $5.000 helpt.

Hey everyone, Ethereum’s consolidating into something serious. We’ve reclaimed $4,500 cleanly, and now the pressure’s mounting around $4,800-$4,880 ,that zone isn’t just resistance, it’s the test of whether the next leg up can begin. What I’m watching:

• If $ETH closes a… pic.twitter.com/kzIBCwOVao — Nami (@Namiixbt) September 15, 2025

Trader Tardigrade is niet de enige analist die op deze manier naar de toekomst van Ethereum kijkt. De crypto analist Nami geeft namelijk aan dat deze range van $4.880 de nabije toekomst van de Ethereum koers kan gaan bepalen.

Altcoin season van start gegaan

Het kan geen verrassing genoemd worden dat analisten zoals Nami en trader Tardigrade nu optimistisch zijn over de nabije toekomst van Ethereum. De altcoin markt als geheel heeft het recentelijk namelijk erg goed gedaan. Deze markt heeft nu zelfs een nieuwe recordhoogte bereikt op het gebied van market cap. De market cap van de altcoin markt steeg recentelijk namelijk voorbij de $1,73 biljoen.

De altcoin markt doet het ten opzichte van Bitcoin nu zelf zo goed dat er officieel sprake is van een altcoin season. Een altcoin season gaat van start op het moment dat 75% van de altcoins beter presteert dan Bitcoin. Op dit moment heeft 80% van de altcoins beter gepresteerd dan Bitcoin. Een duidelijk teken dat we nu een altcoin season zijn begonnen.

Een altcoin season staat normaal gesproken in het teken van indrukwekkende winsten voor de gehele altcoin markt. En in deze fase doet Bitcoin het relatief vaak minder. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat er bij Ethereum nu wordt gespeculeerd over winsten richting de $6.000.

Technische fundament ondersteunt verder winsten Ethereum koers

Het technische fundament van Ethereum ondersteunt verdere winsten. De koers is namelijk ruim voorbij al zijn EMA’s gestegen. Daarnaast geven zowel de momentum indicator als het MACD-histogram nu een koopsignaal af. Dit samen met een stijgende RSI wijst op aankomende winsten.

Een doorbraak boven de $4.880 kan dus verdere winsten mogelijk maken voorbij de $5.000. Op het moment dat de altcoin season daadwerkelijk van start gaat en er grote winsten gerealiseerd gaan worden, dan lijkt een stijging richting de $6.000 zomaar eens een mogelijkheid. Dat zou betekenen dat instappen bij Ethereum nu een erg aantrekkelijke optie is.

