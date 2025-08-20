De Ethereum koers daalde deze week na kort in de buurt van het all-time high rond $4891 te zijn gekomen en handelt nu rond $4100. ETH verloor ongeveer 4% in de afgelopen 24 uur en circa 10% in de afgelopen week. Op maandbasis staat er nog wel een winst van 10%. Op de korte termijn verschijnen echter signalen die op extra druk wijzen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder dalen of juist herstellen?

Korte termijn Ethereum koers laat meer kopers zien

Gegevens uit de HODL Waves tonen aan dat vooral de korte termijn traders actiever zijn geworden. Twee groepen springen er tussenuit: wallets die ETH slechts 1 dag tot 1 week holden stegen van 2,8% naar 3,39%. Wallets die 1 week tot 1 maand holden gingen van 6,3% naar 8,5%.

Dit wijst erop dat zogenaamde dip kopers de markt instappen na de recente correctie. HODL Waves meten welk percentage van de tokens in verschillende tijdsperioden wordt vastgehouden en laten zo de verschuiving zien tussen lange en korte termijn holders.

Ondanks de toename van korte termijn traders blijven de exchange reserves extreem laag. Medio augustus lagen die rond 18,389 miljoen ETH en dat steeg slechts licht naar 18,404 miljoen ETH.

Dit zijn de laagste niveaus in negen jaar. Dat wijst erop dat veel tokens snel worden opgekocht zodra de Ethereum koers daalt, waardoor er minder aanbod direct beschikbaar is op exchanges.

Technische signalen geven bearish patroon

Er ontstaat een bearish beeld op de 4-uurs koersgrafiek. De 20-daagse EMA staat op het punt de 50-daagse EMA naar beneden te kruisen. Dit wordt een death cross genoemd en geeft vaak aan dat de verkopers de overhand krijgen.

Daarnaast tekent zich er een descending triangle af. Dat is een patroon waarbij de prijs lagere toppen neerzet en de steunlijnen steeds vaker worden getest.

Een heatmap van de orderboeken bevestigt dit beeld. Onder de huidige Ethereum koers is weinig koopinteresse zichtbaar. Dat vergroot de kans dat een uitbraak omlaag voor een versneld verlies zorgt.

Er is ook een positief scenario mogelijk. Als de Ethereum koers erin slaagt om terug te stijgen boven $4378, wordt de death cross ongeldig. In dat geval veranderen de 20 EMA en 50 EMA van weerstand in een steun, waardoor de neerwaartse druk kan afnemen.

