De cryptomarkt krijgt er een nieuw orakel bij. DeepSeek AI, een geavanceerd model dat marktdata, sentiment en ketenactiviteit combineert, heeft zijn voorspellingen bekendgemaakt voor de koersen van Solana (SOL), XRP, en Binance Coin (BNB) in november. De resultaten zorgen voor optimisme, maar ook voor discussie. Want hoewel kunstmatige intelligentie steeds beter wordt in patroonherkenning, blijft de markt zelf allesbehalve voorspelbaar.

DeepSeek AI en zijn methode

DeepSeek AI gebruikt een combinatie van prijsanalyse, on-chain data en sociale signalen om marktsentiment te meten. Het model traint op miljarden datapunten, waaronder transactievolumes, orderboekdiepte en nieuwsimpact. Waar traditionele analisten vaak kijken naar technische indicatoren, bekijkt dit systeem de onderliggende dynamiek tussen traders en netwerken.

Volgens de ontwikkelaars kan het model trends vroegtijdig signaleren. Toch benadrukken ze dat het geen glazen bol is. AI modellen berekenen kansen, geen zekerheden. De resultaten moeten dus worden gezien als richtinggevend, niet als garantie voor winst.

Solana blijft één van de sterkste ketens

Voor Solana (SOL) voorspelt DeepSeek AI een voortzetting van de positieve trend die in oktober begon. Na de goedkeuring van nieuwe spot ETF’s is de vraag naar Solana toegenomen. Het netwerk blijft een favoriet onder ontwikkelaars vanwege zijn hoge snelheid en lage kosten.

DeepSeek schat dat SOL in november kan stijgen naar een zone tussen $250 en $320, afhankelijk van het handelsvolume. Bij een sterkere instroom van institutioneel geld kan zelfs $500 in zicht komen. Het model wijst op toenemend gebruik in DeFi en tokenisatieprojecten, wat de liquiditeit vergroot.

Ook de on-chain data tonen kracht. Het aantal actieve wallets groeit met bijna 15% per maand, en de TVL (Total Value Locked) stijgt flink door. Dat maakt Solana volgens veel analisten één van de projecten met een van de grootste crypto met potentie voor 2025.

XRP richt zich op stabiliteit en adoptie

De Ripple koers bleef de afgelopen weken opvallend stabiel, wat volgens DeepSeek duidt op accumulatie. Na een periode van consolidatie lijkt het sentiment opnieuw te keren. Het AI model ziet ruimte voor een stijging richting $3,80 tot $4,50 in november, met een mogelijk bereik tot $6 bij sterk marktherstel.

Ripple profiteert van een groeiend netwerk van partnerschappen in de financiële sector. Instellingen in Azië en het Midden-Oosten gebruiken de technologie voor snellere grensoverschrijdende betalingen. Dat fundament ondersteunt de kans op een duurzame stijging, vooral nu de juridische druk rond Ripple grotendeels achter de rug is.

Volgens DeepSeek zal de XRP verwachting op korte termijn gevoelig blijven voor marktvolatiliteit, maar de trend is positief. Als het handelsvolume toeneemt en de Bitcoin koers stabiel blijft, kan XRP profiteren van een zogeheten ‘rotatie-effect’, waarbij beleggers overstappen van grote coins naar mid-caps met groeiruimte.

Binance Coin blijft een stabiele reus

Voor BNB, de native token van Binance, schetst DeepSeek een gematigder scenario. Ondanks wisselende marktomstandigheden blijft BNB een vaste waarde binnen het ecosysteem van de grootste exchange ter wereld.

De Binance coin koers beweegt momenteel rond $1000, maar het model ziet ruimte voor een stijging naar $1300 in november met een RSI die oversold is. De belangrijkste factor volgens DeepSeek is de toename in netwerkactiviteit op BNB Chain, vooral dankzij GameFi projecten en stakingplatforms.

Wat BNB extra interessant maakt, is de structurele vraag die ontstaat door het burn-mechanisme. Hierdoor neemt het aanbod flink af, wat op lange termijn een prijsverhogend effect heeft. In combinatie met Binance’s dominantie in de markt vormt dat een stevige basis, zelfs in een wisselvallige novembermaand.

AI modellen veranderen de manier waarop crypto wordt geanalyseerd

De voorspellingen van DeepSeek tonen aan hoe ver crypto AI inmiddels is gevorderd. Waar traditionele analisten vaak afhankelijk zijn van grafieken en nieuws, combineren AI modellen duizenden factoren tegelijk. Ze herkennen subtiele patronen in sentiment, sociale media en de beste altcoins die voor mensen moeilijk te vinden zijn.

Toch blijven er beperkingen. AI modellen kunnen niet voorspellen hoe politieke beslissingen, plotselinge liquidaties of macro-economische schokken de markt beïnvloeden. Bovendien kunnen algoritmes elkaar versterken, wat leidt tot overreacties wanneer veel handelssystemen tegelijk dezelfde trend detecteren.

Daarom is het volgens DeepSeek zelf belangrijk dat gebruikers de output van het model combineren met eigen onderzoek. De volatiliteit in de markt blijft hoog, zeker nu er wereldwijd nieuwe regelgeving in aantocht is.

Wat gaat crypto doen in november

Op basis van de huidige marktdynamiek voorspelt DeepSeek een bullfase. Bitcoin consolideert, terwijl altcoins terrein winnen. Projecten met sterke fundamentals, zoals Solana en Ripple, profiteren daarvan het meest. De AI verwacht dat de totale marktkapitalisatie van crypto tegen eind november opnieuw boven $4 biljoen kan uitkomen.

Toch is het belangrijk om altijd uit te kijken. Een onverwachte beleidswijziging of macro-economisch evenementen, zoals Trump en Xi Jinping die een tariefakkoord bereiken, kan het sentiment snel doen omslaan. De beste strategie blijft spreiding en geduld.

