De Amerikaanse inflatie over februari kwam op 11 maart uit op 2,4%, exact gelijk aan januari. De kerninflatie daalde licht naar 2,5% op jaarbasis. Voor de crypto markt was dit een neutraal signaal. De cijfers lagen in lijn met de verwachtingen, waardoor grote koersuitslagen uitbleven. Toch blijft de vraag: wat gaat crypto doen richting de FOMC vergadering van 18 maart?

CPI inflatie blijft stabiel op 2,4%

Het Bureau of Labor Statistics publiceerde de data op 11 maart om 14:30 Nederlandse tijd. De maandelijkse stijging bedroeg 0,3%, iets hoger dan de 0,2% in januari. Stijgende olieprijzen door het conflict rond Iran en de Straat van Hormuz spelen hierin mee. Die effecten zijn in de februaricijfers nog beperkt zichtbaar.

De Fed rente staat op dit moment op 3,50% tot 3,75%. Volgens de CME FedWatch Tool is de kans op een renteverlaging op 18 maart verwaarloosbaar klein. De inflatie daalt wel, maar blijft boven het doel van 2%. Dat houdt de druk op risicovolle beleggingen zoals crypto.

Bitcoin koers stabiel rond $70.000

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

De Bitcoin koers handelt op 12 maart rond $70.700. Na de publicatie van de CPI data zakte BTC kort onder $69.000, maar herstelde snel. Op weekbasis steeg Bitcoin circa 5%, mede door ETF instroom van bijna $700 miljoen in maart.

Technisch gezien ligt de belangrijkste weerstand op $73.000 bij het 50 daags gemiddelde. Steun zit rond $65.000. Beleggers die de Bitcoin koers verwachting volgen, zien dat BTC veerkrachtiger reageert dan veel altcoins.

Ethereum koers vecht boven $2.000

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

De Ethereum koers noteert rond $2.050 op 12 maart. ETH herstelde de afgelopen dagen met circa 3%, maar blijft op maandbasis zo’n 17% in de min. De $2.000 grens is een belangrijk psychologisch niveau. Een doorbraak boven $2.150 zou het momentum kunnen versterken. Verliest ETH de $1.900, dan groeit het neerwaartse risico.

XRP koers: rustige reactie na CPI

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

De XRP koers staat op $1,40, nagenoeg vlak na de CPI data. Op weekbasis is dat een lichte plus van zo’n 2%. De steun ligt op $1,27 en de weerstand rond $1,50. Positief crypto nieuws rondom het Mastercard Crypto Partner Program gaf XRP een lichte impuls op 11 maart. De crypto verwachting voor XRP hangt sterk af van het bredere marktsentiment.

Wat betekent de FOMC vergadering van 18 maart?

De komende week draait alles om de Fed rente beslissing. Analisten verwachten geen verlaging, maar het taalgebruik van de Fed kan de markt wel bewegen. Hint de Fed op latere verlagingen, dan is dat positief voor crypto. Blijft de toon streng, dan kan de druk op BTC, ETH en XRP aanhouden.

De combinatie van geopolitieke onzekerheid, stijgende olieprijzen en een afwachtende Fed maakt dit een uitdagende periode. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen doet er goed aan de macro ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Geduld is nu belangrijker dan actie.

Let op: crypto is een volatiele belegging. Doe altijd je eigen onderzoek. Je kunt je inleg verliezen.