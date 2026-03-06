Bitcoin koers zakt na afwijzing bij $74.000

De crypto markt trekt op vrijdag 6 maart 2026 opnieuw terug na de sterke opleving van donderdag. De totale marktkapitalisatie daalde met 2% naar $2,48 biljoen. De Bitcoin koers verloor 1,8% en handelt rond $70.900. Bitcoin werd eerder deze week afgewezen bij de $74.000 weerstand.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

De Ethereum koers daalde 1,3% naar circa $2.073. XRP verloor rond de 2% en handelt op $1,40. Het bredere sentiment blijft zwak. De crypto Fear & Greed Index zakte met 4 punten naar 18, wat duidt op extreme angst onder beleggers. Wie wil inspelen op dit soort bewegingen kan kijken naar leverage trading platforms.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Liquidaties en opties drukken de crypto koers

De daling leidde tot forse liquidaties op de futures markt. Volgens data van CoinGlass werd in de afgelopen 24 uur $252 miljoen aan posities geliquideerd. Daarvan kwam $167,5 miljoen van long posities. Handelaren die na de opleving van donderdag bullish hadden ingezet werden verrast door de snelle ommekeer.

Daarnaast speelt een grote opties expiratie op Deribit een rol. Op 6 maart verlopen 32.000 Bitcoin contracten ter waarde van $2,2 miljard. De maximale pijngrens ligt op $69.000. Zulke evenementen zorgen vaak voor extra volatiliteit doordat handelaren hun posities aanpassen.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Iran conflict als achtergrond voor crypto crash

Het aanhoudende conflict tussen de VS en Iran blijft de markt beïnvloeden. Eind februari daalde Bitcoin tijdelijk naar $63.000 toen de spanningen opliepen. De olieprijzen stegen richting $80 per vat waardoor inflatiezorgen toenamen. Dat maakt een renteverlaging door de Federal Reserve minder waarschijnlijk, wat negatief is voor risicovolle beleggingen zoals crypto. De crypto verwachting hangt daarom sterk af van geopolitieke ontwikkelingen.

Toch herstelde Bitcoin snel naar $69.000 nadat de eerste paniek wegebde. Opties handelaren kopen actief contracten met uitoefenprijzen van $74.000 en $75.000 die op 27 maart aflopen. Dat wijst op vertrouwen in een herstel later deze maand.

Wat gaat crypto doen richting eind maart?

Onze Coinspeaker analisten vergelijken de huidige situatie met juni 2025, toen Bitcoin na een vergelijkbare dip door Iran spanningen herstelde van onder $100.000 naar $123.000 in enkele weken. Onze analisten benadrukken dat de Bitcoin koers verwachting op korte termijn afhangt van twee factoren:

De geopolitieke situatie: diplomatieke gesprekken over Iran kunnen het sentiment snel omdraaien

De ETF instroom: na weken van uitstroom keerde op 5 maart $458 miljoen aan instroom terug in Bitcoin ETF’s

Als beide factoren positief uitpakken, is een test van $75.000 voor Bitcoin realistisch voor eind maart. Zonder katalysatoren blijft de markt waarschijnlijk vastzitten in een range tussen $65.000 en $74.000. Een altseason lijkt voorlopig niet aan de orde zolang de Fear & Greed Index in extreme angst blijft hangen. Beleggers doen er goed aan om welke crypto kopen goed te overwegen in deze onzekere markt.

Disclaimer: dit artikel is geen financieel advies. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert.