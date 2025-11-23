DOGE en XRP Grayscale ETF – rally na lancering op maandag?

Aanstaande maandag vindt een speciaal moment plaats: twee grote altcoins zijn vanaf dan tegelijkertijd beschikbaar via een ETF van Grayscale. Ontdek wat de investeringsmaatschappij teweeg brengt met de lancering van DOGE en XRP ETF’s voor beleggers binnen de cryptomarkt.

De nieuwste lancering van Grayscale

Er staat voor Grayscale een spannende dag te wachten op 24 november. Op deze maandag worden zowel een Dogecoin als een XRP-ETF gelanceerd. Dit is een bijzonder moment, want het komt bijna nooit voor dat ETF’s op dezelfde dag worden gelanceerd voor twee grote altcoins. Dit verandert een hoop voor de toegankelijkheid van beide coins.

Wat er veranderd door crypto ETF

Grayscale kan Doge ETF en XRP ETF op de markt zetten, doordat het aan alle noteringseisen voldoet. Hierdoor zijn Doge ETF en XRP ETF niet alleen maar particuliere beleggingsproducten, maar ook beursgenoteerde ETF’s.

Dit maakt het mogelijk dat gewone beleggers niet meer direct de tokens hoeven te kopen van Dogecoin en XRP. Net zoals bij grote coins als Bitcoin en Ethereum hebben traditionele beleggers toegang tot deze meme coins via gewone brokeraccounts zonder wallets en exchanges.

Hoe ETF’s zorgen voor toenemende institutionele interesse

Eerder dit jaar, in maart en april, werden er al zogeheten future ETF’s gelanceerd van Solana en XRP. Dit bleek direct een groot succes. De fondsen haalden meer dan $1 biljoen kapitaal op in de eerste week na de lancering. Daarnaast hadden beide future ETF’s ook een afzonderlijke kapitaalinstroom van ongeveer $350 miljoen.

Sindsdien is er een bredere ETF-golf, en dat heeft een positieve invloed op de cryptomarkt. De introductie van ETF’s maakt speculeren op crypto koersen eenvoudiger en betrouwbaarder. Zo hebben ook traditionele beleggers sneller toegang tot staking, specifieke producten van een sector en rendement strategieën.

Wat gaat Ripple doen na lancering Grayscale ETF?

Je bent natuurlijk benieuwd naar wat Dogecoin gaat doen en wat XRP gaat doen. Gelukkig zijn er al huidige crypto verwachtingen uitgebracht voor zowel Doge als XRP. Na de lancering van de crypto ETF door Grayscale wordt verwacht dat de koersdoelen van XRP rond de $ 5 en $ 10 zullen bewegen op het moment dat de ETF markt volledig gezet is.

Wat gaat Dogecoin doen na lancering Grayscale ETF?

Ook zijn analisten optimistisch over de koers van DOGE na de lancering van een eigen ETF. Voorafgaand aan de verwachte ETF-lancering is Dogecoin al gestegen met 6%. Hierbij zullen analisten nog bijhouden of DOGE sluitingen boven $0,26 kan volhouden en het weerstandsniveau van $0,29 kan bereiken.

De lancering van deze ETF’s zal in eerste instantie zorgen voor een instroom van kapitaal. Grayscale steekt dit kapitaal natuurlijk weer in het onderpand, waardoor er op grote schaal Dogecoin bijgekocht gaat worden in de periode na de lancering. Dit ondersteunt de koers in principe, en kan ervoor zorgen dat DOGE boven het eerdergenoemde weerstandsniveau uit kan komen.

Er schuilt echter ook een risico achter deze lancering. Het ‘buy the romour, sell the news’-effect vindt namelijk ook vaak plaats. Hierbij hebben traders zich al voorbereid op een eventuele lancering en is de koers al gestegen. Zodra een lancering dan echt plaatsvindt, verkopen deze traders hun tokens vaak direct, waardoor er ook verkoopdruk kan ontstaan.

Profiteert deze nieuwe token mee van Dogecoin ETF lancering?

De nieuwe token Maxi Doge staat qua ontwikkeling nog een paar jaar achter op Dogecoin. Op dit moment wordt de token alleen in een presale aangeboden, en kun je deze dus zelfs nog niet bij de crypto exchanges vinden. Toch biedt de lancering van een Dogecoin ETF ook goede hoop voor investeerders van de $MAXI token.

Door deze lancering krijgt de gehele meme coin sector een extra impuls. Op dit moment is het nog nauwelijks mogelijk om te speculeren op de koersen van meme coins zonder deze zelf in je wallet te hebben staan. Met de lancering van de Grayscale ETF verandert dat volledig.

Zodra Maxi Doge gelanceerd wordt bij exchanges kan het dan ook profiteren van dit verbeterde sentiment rondom meme coins.