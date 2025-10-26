Dogecoin blijft in de spotlight dankzij een hoger handelsvolume en nieuwe DOGE ETF’s die institutioneel kapitaal aantrekken. Deze instroom heeft de liquiditeit op grote handelsplatformen zichtbaar vergroot. Het Dogecoin token beweegt rond de $0,19 en verloor in de afgelopen maand ruim 14%. Kan de Dogecoin koers ondanks dit binnenkort weer herstellen?

Dogecoin koers toont herstel na technische doorbraak

Volgens een crypto-analist laat de 3-daagse grafiek van DOGE een duidelijk double bottom patroon zien. Dit patroon ontstaat meestal na een periode van dalende prijzen en wijst vaak op een omslagpunt.

De eerste bodem werd eerder dit jaar gevormd en de tweede in september, waarna het handelsvolume weer toenam. Dit wijst erop dat de bulls opnieuw actief worden rond dezelfde prijszones.

Op de daggrafiek is daarnaast een descending triangle zichtbaar die inmiddels is doorbroken. Zo’n doorbraak betekent dat de consolidatiefase mogelijk voorbij is en dat de bulls opnieuw controle krijgen. De combinatie van deze twee patronen, double bottom en triangle uitbraak, ondersteunt het beeld van een beginnende opwaartse Dogecoin trend.

Technische indicatoren versterken positief beeld DOGE

De RSI, die de kracht van de trend meet op een schaal van 0 tot 100, ligt rond het neutrale midden. Dit betekent dat de DOGE markt niet oververhit is en ruimte biedt voor een verdere stijging.

De MACD indicator, die het verschil tussen twee voortschrijdende gemiddelden toont, staat boven de signaallijn. Dit wordt vaak gezien als een teken dat het momentum in handen van de bulls is.

DOGE beweegt momenteel in een nauwe band tussen $0,18 en $0,22. Binnen die prijszone is sprake van duidelijke accumulatie, wat betekent dat veel traders kopen in afwachting van een volgende koersbeweging. Een doorbraak boven $0,22 kan volgens crypto-analisten tot een prijsstijging richting $0,25 leiden, waar ook het volgende Dogecoin weerstandsniveau ligt.

