De Dogecoin koers staat op dinsdag 24 februari 2026 op $0,091, een daling van ruim 2,8% in 24 uur. De memecoin verloor meer dan 7% sinds zaterdag 22 februari. Ook Shiba Inu (SHIB) en Pepe (PEPE) verlengen hun verliezen. De totale crypto marktkapitalisatie is gezakt naar $2,38 biljoen en de Fear & Greed Index staat op 5, het laagste niveau sinds de FTX crash in 2022.

Dogecoin nieuws: waarom daalt de koers zo hard?

De verkoopdruk bij memecoins is onderdeel van een bredere risk-off stemming op de cryptomarkt. Bitcoin zakte onder $65.000, waardoor beleggers massaal risico afbouwen. Memecoins worden daarbij harder geraakt dan beste altcoins omdat ze volledig afhankelijk zijn van speculatie en sentiment.

DOGE verbrak op maandag 23 februari de onderste trendlijn van een falling wedge patroon. De koers handelt nu ruim onder het 50-daags en 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Technische indicatoren wijzen op aanhoudend bearish momentum. De RSI daalt richting oversold niveaus, terwijl de MACD in negatief gebied blijft.

SHIB en PEPE verlengen verliezen – crypto crash raakt memecoins

Shiba Inu en Pepe volgen het patroon van Dogecoin. PEPE verloor meer dan 8% in de afgelopen week en handelt op $0,0000038, ruim onder het 50-daags EMA. SHIB staat eveneens onder druk met bearish signalen op zowel de RSI als MACD.

De belangrijkste redenen voor de daling:

Risk-off sentiment: beleggers vluchten uit speculatieve activa nu Bitcoin onder $65.000 zakt

beleggers vluchten uit speculatieve activa nu Bitcoin onder $65.000 zakt Dalende Open Interest: DOGE futures OI daalde met meer dan 4%, SHIB en PEPE zagen vergelijkbare uitstroom

DOGE futures OI daalde met meer dan 4%, SHIB en PEPE zagen vergelijkbare uitstroom Extreme Fear: de Fear & Greed Index op 5 wijst op paniek in de markt, vergelijkbaar met de COVID crash van 2020

Wie op zoek is naar de beste meme coin zal dus geduld moeten hebben. De markt beloont op dit moment geen speculatief gedrag.

Wat gaat Dogecoin doen? Kan Dogecoin 1 dollar worden?

De vraag wat gaat Dogecoin doen houdt veel beleggers bezig. Op korte termijn moet DOGE eerst het 50-daags EMA rond $0,112 terugwinnen om het bearish momentum te breken. Lukt dat niet, dan ligt een hertest van het steunniveau op $0,080 op de loer.

Kan Dogecoin 1 dollar worden? Op de huidige koers van $0,091 zou dat een stijging van meer dan 1.000% betekenen. Analisten zien dit niet als realistisch voor 2026, maar sluiten het op langere termijn niet uit als de bredere markt herstelt.

Positief Dogecoin nieuws is er ook. In januari 2026 lanceerde 21Shares een Dogecoin ETF (ticker: TDOG) op de NASDAQ. Dit geeft institutionele beleggers directe toegang tot DOGE en kan op langere termijn voor meer stabiliteit zorgen.

Beleggers kijken naar alternatieven terwijl DOGE worstelt

Terwijl gevestigde memecoins worstelen, groeit de interesse in nieuwe projecten. Maxi Doge ($MAXI) is een opkomende memecoin die inmiddels meer dan $4,6 miljoen ophaalde in zijn presale. Het project combineert de doge meme met een staking programma op het Ethereum netwerk.

De presale loopt via 50 prijsfasen en nadert de volgende prijsverhoging. Met een huidige prijs van $0,0002804 per token richten vroege kopers zich op potentieel rendement zodra $MAXI op exchanges verschijnt. De listing op Uniswap staat gepland na het bereiken van de hard cap van $15,7 miljoen. Beleggers die welke crypto kopen overwegen in deze onzekere markt, kunnen dit project in de gaten houden. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeert.

