De Dogecoin koers maakte een sprong van ongeveer 8% nadat 21Shares een belangrijke update publiceerde over de nieuwe DOGE ETF. Dit zorgde direct voor een nieuwe opleving in de markt en bracht de vraag terug die we in eerdere bullruns vaak hoorden: “wordt dit het moment waarop meme coins weer de aandacht krijgen die we voorheen hebben gezien?”

De cryptomarkt lijkt te herstellen; de koersen van grote coins zoals Bitcoin stijgen. Hoewel dit enthousiasme begrijpelijk is, is het belangrijk om deze ontwikkeling met nuance te bekijken. Er zijn sterke kortetermijnimpulsen, maar waarde op de lange termijn hangt van meer af dan alleen een ETF-update.

Nieuwe aandacht voor ETF duwt de Dogecoin koers omhoog

In het nieuwste meme coin nieuws werd duidelijk dat grote partijen weer in lijken te zetten op Dogecoin. Het handelsvolume schoot namelijk omhoog naar 1,37 miljard dollar, een niveau dat de afgelopen weken niet is aangetikt. Dat zo’n instroom van kapitaal op dit moment plaatsvindt, komt niet uit de lucht vallen: 21Shares heeft namelijk de spot Dogecoin ETF-aanvraag geüpdatet, waarin details staan over custodians en de geplande Nasdaq-notering onder ticker TDOG.

Zo’n spot-ETF is interessant omdat deze daadwerkelijk Dogecoin moet kopen om het fonds te dekken. Dat betekent naast extra liquiditeit ook dat er in de beginfase vaak een koersreactie plaatsvindt. De update stelde dat 21Shares het fonds zal ‘seeden’ met 1,5 miljoen dollar aan DOGE voordat het handelen begint. Een mogelijke lezing van dit signaal is dat institutionele partijen dit project serieuzer bekijken dan voorheen.

Wat betekent een DOGE ETF voor de markt van meme coins?

Een Doge ETF introduceert institutionele investeerders aan een markt die voorheen werd gedomineerd door retail, hype en community; wat de liquiditeit kan verhogen. Hoe hoger de liquiditeit, hoe sneller schommelingen in de koers mogelijk zijn, met name in de cryptomarkt.

Dit soort aandacht voor een project leidt historisch gezien vaak tot zogeheten pumps: scherpe, korte stijgingen die hun hoogte bereiken door hype, nieuws en speculatie. De recente doorbraak van Dogecoin boven het weerstandsniveau en de 8% stijging van open interest in futures passen beide in dat patroon. Het is echter, net als voorheen, niet direct garantie dat deze lijn wordt doorgetrokken.

Welke meme coin kopen? Het antwoord hangt af van sentiment

Voor veel traders is dit nieuws een aanleiding om opnieuw te overwegen welke meme coin te kopen. Toch is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat deze rally grotendeels voortkomt uit verwachtingen rond de ETF en de bredere marktpositie. Oftewel, niet per se uit fundamentele verbeteringen in het netwerk of zeer significante nieuwe adoptie.

We weten dat meme coins opleven of kelderen, afhankelijk van marktdynamiek, momentum en de kracht van viraliteit en community. Een ETF kan zeker institutionele legitimiteit in het spel brengen, maar zonder concreet gebruik of groeiende adoptie blijft het risico bestaan dat de huidige opleving vooral een korte piek is. De Dogecoin koers handelt nog altijd onder de 50- en 200-day moving averages; dit laat zien dat er structureel nog geen sprake is van trendomslag.

De update van de 21Shares DOGE ETF heeft een vuurtje aangewakkerd met betrekking tot de Dogecoin koers en de meme coin wereld. De echte duurzaamheid hangt echter af van hoe de markt er in zijn geheel voorstaat en tastbare stappen richting adoptie.

