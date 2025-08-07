Dogecoin is terug in de schijnwerpers na een opvallende koersupdate van een prominente crypto trader. De analist, bekend van eerdere DOGE cycli, heeft zijn koersdoel voor Dogecoin in 2025 verhoogd van $0,80 naar $1,60. Dat betekent een verdubbeling van de eerder verwachte piek, en een mogelijke stijging van ruim 700% ten opzichte van de huidige DOGE koers van $0,20. De chartstructuur van Dogecoin vertoont volgens hem duidelijke parallellen met de historische cycli in 2017 en 2021. Tegelijkertijd noemt hij een nieuwe meme coin met veel potentie: Maxi Doge ($MAXI).

Dogecoin koers volgt bekende patronen

De analist baseert zijn $1,60 target op drie grote Dogecoin cycli. In 2017 steeg DOGE 80x in korte tijd. Tussen 2019 en 2021 volgde een stijging van maar liefst 240x. De huidige fase, die hij “Cycle 3” noemt, vertoont volgens hem een vergelijkbaar patroon. Deze komt met een rounded bottom en een duidelijke bullish structuur binnen een stijgende trend. Die symmetrie vormt voor hem een bevestiging dat DOGE opnieuw een parabolische fase in gaat.

$DOGE MACRO CYCLE REPEATING💹🧲#Dogecoin has been experiencing huge upside gains in each cycle it already went through. First cycle it did an 80x back in 2017, followed by a 240x in 2021. And now we are seeing a similar geometrical pattern playout to build up and strong base… pic.twitter.com/mU2sYkYc2U — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) July 31, 2025

Hoewel Dogecoin historisch sterk leunt op sentiment en community support, ziet de analist ook een structurele verandering. Door de bredere acceptatie van crypto, het groeiende belang van meme coins, en DOGE’s bekendheid, zou de kans op een hernieuwde rally groter zijn dan veel traders denken.

100x voorspelling voor Maxi Doge

Wat deze voorspelling extra opvallend maakt, is dat de analist naast DOGE ook wijst op een andere meme coin met potentie: Maxi Doge ($MAXI). Volgens zijn analyse kan deze nieuwe coin (momenteel nog in de presale) een stijging van 11.204% realiseren, mits het huidige momentum en de community groei aanhouden. In tegenstelling tot klassieke meme coins kan $MAXI namelijk veel meer bieden dan alleen hype op social media.

Dit soort ontwikkelingen zorgen voor een sterke mix die vaker extreme winsten heeft opgeleverd in eerdere bull markets. Bekende voorbeelden zijn Shiba Inu en Floki, die in eerdere fases ook duizenden procenten winst wisten neer te zetten dankzij virale marketing, community hype en tijdige listings. Bovendien positioneert Maxi Doge zich als de “final form” van DOGE en SHIB, dus het project heeft duidelijk geleerd van de fouten van deze meme coins.

Realistisch of speculatief?

Hoewel de 100x voorspelling van MAXI verleidelijk klinkt, is het belangrijk om dergelijke claims kritisch te bekijken. De altcoin markt is extreem volatiel, en meme coins hebben historisch gezien net zo vaak harde correcties meegemaakt als explosieve rally’s. Het is daarom van belang dat traders onderscheid maken tussen tokens met solide community’s en use case, en projecten die puur draaien op hype.

In het geval van DOGE is de fundering inmiddels sterker dan jaren geleden, mede dankzij grote namen als Elon Musk en toenemende aandacht voor crypto in de mainstream media. Toch blijft het een risicovolle trade, afhankelijk van marktsentiment, macro-economie en potentiële regelgeving.

Wat betekent dit voor traders?

Voor traders betekent dit dat de Dogecoin koers mogelijk op weg is naar een nieuwe bull fase richting 2026, waarbij $1,60 als doel best realistisch lijkt als de geschiedenis zich herhaalt. Aan de andere kant toont de hype rond Maxi Doge aan dat de zoektocht naar de volgende crypto die stijgt volop leeft onder traders.

Wie overweegt in te stappen in deze sector, doet er goed aan de risico’s te begrijpen, de volatiliteit te accepteren en projecten goed te analyseren. Meme coins zijn vaak de eerste die exploderen in een bull markt, maar ook de eerste die crashen bij een correctie. Fundamentele ontwikkelingen, transparante teams en actieve community’s kunnen hierbij het verschil maken tussen tijdelijk succes en blijvende waarde.

