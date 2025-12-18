DWP heeft een nieuw XRP programma gelanceerd voor rijke gepensioneerden. Dat is meteen opvallend Ripple nieuws, omdat de XRP koers juist in een zwakke fase zit. Toch zorgt dit soort stappen vaak voor nieuwe hoop op een XRP rally. Wat is een realistische XRP voorspelling en wat gaat Ripple doen richting eind 2025?

DWP helpt gepensioneerden met het beheer van hun XRP

Digital Wealth Partners (DWP) zegt dat het een handelsstrategie heeft gebouwd voor XRP binnen fiscaal gunstige pensioenstructuren. Denk aan IRA achtige rekeningen in de VS. Het idee is dat wie al XRP heeft kan die positie actief laten beheren in een pensioen setup, in plaats van alleen maar vasthouden en afwachten.

Digital Wealth Partners Launches Algorithmic XRP Trading Strategy Powered by @tryarchpublic for Qualified Retirement Accountshttps://t.co/ro7ipgP48D — Digital Wealth Partners (@DWP_advisors) December 16, 2025

DWP werkt hiervoor samen met Arch Public. Dat is een partij die zich richt op algoritmische handel. Volgens DWP draait de aanpak op vaste regels en signalen. Dus niet op gevoel, en niet op snelle gokjes. Dit type handel zie je normaal vooral bij grote desks. DWP probeert het nu bereikbaar te maken voor vermogende klanten die liever niet zelf de hele dag naar de grafiek kijken.

Belangrijk is ook de structuur. DWP gebruikt een “separately managed account” (SMA). Dat betekent dat elke klant zijn eigen, gescheiden positie heeft. Het is dus geen grote gezamenlijke pot. Voor veel rijke beleggers is dat prettig, omdat het overzicht geeft en beter past bij hoe zij hun vermogen willen inrichten. Lees ook ons artikel over een Crypto whale die $11M XRP ETF koopt.

Waarom dit nieuws niet meteen een pump geeft aan de XRP koers

Dit soort persberichten klinkt groot. Maar de markt reageert niet altijd direct. De XRP koers wordt op korte termijn vaak gestuurd door sentiment in de hele cryptomarkt. Als Bitcoin zwak is, zakt veel mee. Ook als er goed XRP nieuws is.

Op de daggrafiek zie je dat duidelijk. XRP beweegt al een tijd in een dalend kanaal. Dat betekent lagere toppen en lagere bodems. In zo’n trend worden stijgingen vaak snel verkocht. Veel traders wachten dan op een echte trendbreuk. Dus een hogere top en daarna een hogere bodem.

Zolang dat niet gebeurt, blijft de markt voorzichtig. Dan voelt positief nieuws meer als “mooi voor later” dan als een directe trigger. Dat is ook waarom je soms ziet dat goed nieuws komt, maar de koers alsnog daalt. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Wanneer kunnen we een XRP rally verwachten?

Een XRP rally begint meestal niet met één bericht. Het begint met een combinatie van vraag en een technische omslag. Er moeten kopers komen die blijven kopen en de grafiek moet dat bevestigen.

Op de chart zijn de niveaus vrij helder. Rond ongeveer $1,82 ligt een zone waar de koers nu dicht tegenaan zit. Dat is een belangrijk punt voor de korte termijn. Als dat houdt, kan er een bounce komen. Als het breekt kijken veel traders naar lagere zones.

Aan de bovenkant zie je een stevige weerstand rond $2,70. Dat niveau is niet zomaar gekozen. Daar is eerder hard afgewezen. Als XRP daar later weer boven komt, verandert het verhaal pas echt. Dan krijg je weer ruimte en dan durft de markt ook meer. Tot die tijd is het vooral een fase van afwachten. Saai, maar wel eerlijk. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

XRP koers voorspelling: waarom pensioenfondsen nu toch instappen

Een XRP voorspelling richting eind 2025 hangt minder af van één programma en meer van de trend erachter. Waarom komen dit soort producten nu op? Omdat de markt langzaam volwassen wordt. Grote beleggers willen duidelijkheid. Ze willen regels. Ze willen bewaring die netjes is geregeld.

Wat gaat Ripple doen als meer conservatief geld binnenkomt?

Als partijen als DWP producten bouwen rond XRP, helpt dat aan de adoptie kant. Het maakt XRP toegankelijker voor groepen die anders nooit op een exchange zouden kopen. Dat kan later doorwerken in liquiditeit en vertrouwen. Maar het is geen garantie voor een snelle stijging. De markt blijft de markt.

Voor eind 2025 is het daarom vooral een scenario verhaal. Als de trend van “pensioen en crypto” doorzet en als XRP technisch weer uit het dalende patroon breekt, dan wordt het interessanter. Blijft de grafiek zwak en blijft de markt risk-off, dan kan dit nieuws vooral een bouwsteen zijn voor later.

