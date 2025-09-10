De eerste officiële memecoin ETF van de Verenigde Staten is een feit. Volgens Bloomberg analist Eric Balchunas zal de Rex-Osprey Dogecoin ETF (DOJE) deze donderdag debuteren op de Amerikaanse markt. Daarmee breekt Dogecoin wederom een symbolische barrière. Na jaren van memes, Elon tweets en koerspieken, heeft de grootste memecoin nu een eigen gereguleerd beleggingsproduct. Dit zou wel eens het startschot kunnen zijn voor een nieuw memecoin season, waarin ook coins als PEPE en MAXI kunnen profiteren.

Eindelijk een Dogecoin ETF

De Rex-Osprey Doge ETF is de eerste Exchange Traded Fund die volledig draait om een memecoin zonder utility of onderliggende waarde. En juist dat maakt de goedkeuring zo opvallend. Terwijl eerdere crypto ETF’s zich richtten op Bitcoin en Ethereum (crypto met een gevestigde marktplek en institutionele adoptie) laat deze stap zien dat zelfs puur speculatieve coins nu toegang krijgen tot gereguleerde financiële producten.

Meme coin ETF era about to kick off it looks like with $DOJE slated for a Thursday launch, albeit under the 40 Act a la $SSK. There’s a big group of ’33 Act-ers waiting for SEC approval still. Pretty sure this is first-ever US ETF to hold something that has no utility on purpose pic.twitter.com/BIcpu1zR4o — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 9, 2025

Het fonds valt onder de Investment Company Act van 1940, een andere juridische structuur dan de meeste crypto ETF’s die onder de Securities Act van 1933 vallen. Die nuance is belangrijk, want het laat zien dat toezichthouders steeds flexibeler worden in hun benadering van digitale activa, zelfs als het om memecoins gaat.

DOGE koers en altcoins liften mee

Voorafgaand aan de officiële aankondiging liet de koers van Dogecoin al een duidelijke stijging zien. DOGE klom in een week tijd met zo’n 13%. Daarmee lijkt het nieuws over de ETF door traders als bullish signaal te worden geïnterpreteerd.

Ook andere memecoins tonen tekenen van herstel. PEPE, een coin die vaak als de nieuwe DOGE wordt gezien door Gen Z traders, noteerde ook groene cijfers. Op niche platformen en Discord kanalen wordt bovendien weer volop gespeculeerd over low-cap coins als MAXI, die mogelijk mee liften op het sentiment rond Dogecoin.

Deze heropleving van interesse in meme coins past binnen een bredere trend. Na maanden van consolidatie lijkt de altcoin markt eindelijk weer te herstellen. Nu institutionele interesse zich niet langer beperkt tot Bitcoin en Ethereum, ontstaat er ruimte voor andere niches. Zelfs als die ontstaan zijn vanuit pure internetcultuur.

Regulering en cultuur

De goedkeuring van de Dogecoin ETF komt op een moment waarop de Amerikaanse SEC tientallen nieuwe voorstellen voor crypto ETF’s overweegt. Volgens Bloomberg analist James Seyffart liggen er momenteel 92 aanvragen op tafel, waaronder ETF’s gericht op Solana, XRP en andere altcoins.

De verschuiving in toon bij de toezichthouders is opmerkelijk. Waar in eerdere jaren vooral werd ingezet op handhaving, is er in de huidige politieke context sprake van een meer pragmatische benadering. Zelfs activiteiten zoals staking vallen volgens recente uitspraken mogelijk buiten het effectenrecht. Regulering hoeft dus geen rem te zijn op innovatie, maar kan ook ruimte creëren voor nieuwe markten.

Dogecoin begon ooit als grap, maar staat inmiddels symbool voor de kracht van internetcultuur binnen de financiële wereld. De introductie van een DOGE ETF legitimeert memecoins als werkelijke investeringscategorie. Dat hoeft niet te betekenen dat Dogecoin ‘fundamentele waarde’ heeft. Het betekent vooral dat vraag, volume en marktrelevantie niet langer genegeerd kunnen worden.

Met de Dogecoin ETF is de deur nu open voor verdere financiële producten rond memecoins. En met de opkomst van jonge traders, speculatieve retailflows en TikTok invloed is het niet uitgesloten dat dit slechts het begin is van een nieuwe golf aan memecoin hype. Voor traders die nu dus op zoek zijn naar de volgende crypto die gaat stijgen, is Maxi Doge ($MAXI) de volgende stap in de stamboom van DOGE en SHIB.

Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is geen token, het is een levenswijze. Geboren uit de schaduw van $DOGE, opgepompt met cafeïne en opgebouwd om charts te crushen. $MAXI is het laatste niveau van de dog coin bloodline. Het is gemaakt voor traders die nooit slapen, altijd liften en pas uitcashen bij een 1000x.

De $MAXI presale is nu live en belooft van alles. Denk aan extreme meme power, 100x leverage energy en een coin gebouwd voor de charts. Vergeet utility, dit is Proof of Workout, Proof of Winning. Je koopt geen coin, je koopt toegang tot MAXITREN 9000 en de enige cycle die telt dit seizoen.

Met een totale voorraad van 150 miljard tokens, een publieke presale (geen VC’s, geen pre-allocaties), en een narratief dat DOGE en PEPE laat zweten, is dit project gebouwd voor de toekomst. Heb jij de pumps van de meest populaire memecoins gemist? Dan is dit jouw moment voor revanche. Drink Red Bull, crush charts, the cycle is back.

Nu naar de Maxi Doge presale