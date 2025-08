De ETH koers beweegt zich al een tijdje rond het belangrijke steunniveau van $3700. Hierdoor vragen steeds meer beleggers zich af of een nieuwe crypto rally in de maak is. Hoewel het sentiment positief oogt en er miljarden aan vers kapitaal via ETF’s de markt instroomt, blijft de grote uitbraak vooralsnog uit. Sterker nog, de afgelopen week is de Ethereum koers flink gedaald.

Wanneer gaat Ethereum stijgen en is dit het moment waarop Ethereum zich losmaakt van de rest van de markt en daarmee opnieuw de leiding neemt, of dreigt er een teleurstellende terugval?

Ethereum koers: de strijd om $3700

De Ethereum koers staat momenteel op $3497,66, na een daling van ruim 6 procent in de afgelopen week. In de afgelopen 24 uur liet ETH een lichte opleving van 0,27 procent zien. Daarmee is de cryptomunt momenteel duidelijk onder het eerder geteste niveau van $3700 gezakt. Dat koersniveau blijft echter van groot belang.

Het niveau fungeerde eerder als steun en geldt in de markt als het kantelpunt tussen een nieuwe opwaartse trend of een verdere correctie. Als Ethereum er in slaagt om dat niveau opnieuw overtuigend te heroveren, kan dat het signaal zijn dat de volgende grote nieuwe crypto rally in gang wordt gezet. Naar verwachting zal Ethereum dan flink gaan stijgen.

Institutioneel kapitaal en futures laten ETH koers stijgen

De enorme instroom in de Amerikaanse Spot Ethereum ETF’s geeft aan dat er serieuze belangstelling is vanuit institutionele hoek. Alleen al in het tweede kwartaal stroomde er meer dan 1,7 miljard dollar naar deze fondsen. Deze trend zet zich in juli door met weken waarin bijna een miljard werd binnengehaald. De meest opvallende speler is BlackRock met het ETHA fonds, dat een leidende rol inneemt in deze investeringsgolf.

Ook in de derivatenmarkt is het optimisme tastbaar. De activiteit in Ethereum futures steeg met 56 procent. Het dagelijks verhandelde volume ligt nu boven de 51 miljard dollar. De hoge kosten om een longpositie aan te houden duiden op een overwicht van bullish verwachtingen. Dit soort marktdata suggereert dat grote investeerders rekenen op verdere stijgingen van de Ethereum koers.

Nieuwe crypto rally mogelijk door combinatie staking, whale activiteit en netwerkgebruik

De on-chain cijfers versterken het optimisme. Meer dan 30 procent van alle ETH ter waarde van ruim 35 miljoen coins is inmiddels gestaked. Het is dus tijdelijk onbeschikbaar op de markt. Deze illiquiditeit creëert schaarste, wat gunstig is voor de ETH koersontwikkeling. Daarbij komt dat grote beleggers, de zogeheten crypto whales, hun posities uitbreiden. Alleen al in de afgelopen maand kochten ze gezamenlijk 240.000 ETH bij.

Het netwerk zelf draait ondertussen op volle toeren. Ethereum kent meer actieve wallets dan ooit tevoren. Dat is een duidelijk signaal dat het ecosysteem groeit en gebruikers betrokken blijven. Deze combinatie van fundamentele sterkte en institutionele steun vormt de basis voor het vertrouwen dat de markt momenteel toont. Dit zou dan zomaar kunnen leiden tot een nieuwe crypto rally voor ETH.

Weerstandszones en potentiële koersdoelen voor ETH koers

Als Ethereum erin slaagt structureel boven de $3700 tot $3800 zone uit te breken, opent dat de deur naar nieuwe koersniveaus. De eerstvolgende zone die in zicht komt, ligt rond $3950 tot $4050. Wordt ook die doorbroken, dan komt $4400 als volgend doel in beeld. Daarboven wachten de psychologische drempels van $4800 tot zelfs $5000. Historisch gezien zijn die belangrijke zones waar eerder toppen werden bereikt.

De Relative Strength Index is inmiddels gedaald tot 53,76, na eerder boven de 70 te hebben gestaan. Daarmee is de markt uit het overbought gebied gezakt, wat wijst op afnemend momentum. Tegelijkertijd ligt de Ethereum koers nog boven haar moving average, wat vooralsnog op technische steun duidt. De korte termijn oogt daardoor gemengd: niet oververhit, maar ook nog niet overtuigend sterk.

Q3 voorspelling: wanneer gaat Ethereum stijgen?

Historisch gezien is het derde kwartaal geen sterke periode voor Ethereum. De zomervakantie zorgt vaak voor lagere handelsvolumes en beperkte volatiliteit. Maar 2025 zou wel eens anders kunnen verlopen. De ETF’s hebben een nieuwe dynamiek in de markt gebracht. Waar eerdere jaren werden gekenmerkt door retail activiteit, zijn het nu vooral institutionele beleggers die de ETH koers bepalen.

Maar wanneer gaat Ethereum stijgen? De kans op een rally in Q3 is dus aanwezig, maar er zijn meerdere factoren die bepalen wanneer Ethereum opnieuw kan stijgen. Een duidelijke doorbraak boven de $3700 zone is essentieel. Tegelijkertijd blijven macro-economische factoren zoals het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank zwaar wegen. Als de inflatie aanhoudt, kan dat zorgen voor een sterkere dollar en druk op risicovolle activa zoals crypto.

Daarnaast speelt ook concurrentie een rol. Solana en Avalanche winnen terrein met hun snellere en goedkopere netwerken. Ethereum vertrouwt op zijn Layer 2 oplossingen zoals Arbitrum en Base om die druk op te vangen. De aankomende Fusaka upgrade, gepland voor eind 2025, moet Layer-2-transacties nog goedkoper maken.

Nieuwe crypto TOKEN6900: het eerlijke alternatief in een markt vol beloften

Waar Ethereum zijn best doet om te groeien met ETF’s en upgrades en beleggers speculeren op de volgende grote nieuwe crypto rally, bestaat er ook een totaal andere benadering van deze markt. Vergeet whitepapers vol jargon, eindeloze upgrades en verwachtingen die zelden worden waargemaakt. TOKEN6900 komt met niets daarvan. En dat is precies de bedoeling.

Er zijn zat projecten die zich verliezen in technologische grootspraak en koersdoelen die nooit gehaald worden. TOKEN6900 daarentegen biedt een soort rustpunt. Geen utility. Geen beloftes. Geen toekomstvisie. Alleen een nieuwe cryptomunt. Niets meer dan een grap. Maar wel eentje die pijnlijk eerlijk is over wat het níét zal doen.

Voor wie moe is van het eeuwige wachten op “de volgende Ethereum”, is TOKEN6900 misschien precies wat je nodig hebt. Het is een speculatieve knipoog naar alles wat crypto ook is: impulsief, absurd en soms verrassend leuk.

Instappen kan zonder gedoe. Koppel je wallet, kies je hoeveelheid en begin desnoods met staken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Nu naar de TOKEN6900 presale