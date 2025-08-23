ETH koers knalt naar ATH na hint op renteverlaging van Powell

Direct na de toespraak van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, waarin op een renteverlaging werd gezinspeeld, schoot de Ethereum koers omhoog. Hierbij vloog de grootste altcoin naar de all-time high, die ternauwernood standhield. Met zeer bullish signalen en positieve geluiden van de Fed zal deze naar verwachting binnenkort worden verbroken.

Ethereum stijgt naar aanleiding van speech Powell

Het duurde niet lang voordat de crypto markt reageerde op de halve aankondiging van een renteverlaging. Veel cryptocurrencies noteerden gelijk een scherpe stijging, met Ethereum wederom aan de leiding. Zo steeg ETH in een uur tijd van $4250 naar zo’n $4600, om uiteindelijk op een prijs van ongeveer $4877, minder dan een dollar onder de all-time high, weer ietsje terug te zakken. Vandaag handelt Ethereum om en nabij $4735, met bullish momentum.

Powell heeft niet direct gezegd dat er een renteverlaging komt. Hij benoemde dat arbeidsstatistieken van de afgelopen drie maanden naar beneden zijn bijgesteld. Ook zei hij dat zowel het risico op inflatie als op werkloosheid nu “gebalanceerd” zijn. Dit is door experts geïnterpreteerd als een hint op renteverlaging. In september zal deze reductie naar verwachting worden geïmplementeerd, maar er wordt al gewaarschuwd dat men niet op een extreme verlaging moet rekenen.

Impact van Amerikaans beleid en Ethereum koersvoorspelling

De snelle reactie van de financiële markten laat zien dat het beleid van de Amerikaanse overheid flinke invloed heeft. Dit komt doordat de VS nog altijd de grootste economie is, en mede daardoor is de wereld compleet afhankelijk van de Amerikaanse dollar. En nu de Federal Reserve afstand lijkt te nemen van flexibel beleid dat inflatie tolereerde, heeft dat een duidelijke impact.

Nu Ethereum weer wat bullish momentum heeft opgedaan, zijn de verwachtingen weer beter voor de koers. Mede dankzij de ongeremde institutionele interesse en adoptie is het lange termijn sentiment nog altijd positief. Op de kortere termijn, namelijk in september, zou Ethereum de belangrijke mijlpaal van $5000 kunnen doorbreken. Dit wordt dan potentieel een belangrijk support level.

Toch is het ook oppassen geblazen, want na nieuwe hoogtes ziet men vaak een correctie. Dat betekent niet dat dit nu ook staat te gebeuren, al helemaal gezien de genoemde positieve signalen. Onze experts verwachten een maximale koers van $5500 in september en voorzien in 2025 geen hogere ETH koers dan $5700.

