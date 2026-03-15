De Ethereum koers beweegt de laatste weken rond een belangrijk prijsniveau. Veel crypto-handelaren kijken daarom naar de vraag of Ethereum nog deze maand richting 2.500 dollar kan stijgen.

Ethereum staat momenteel rond ongeveer 2.000 dollar. Daarmee blijft de munt boven de belangrijke grens van 2.000 dollar. Sommige analisten denken dat dit niveau belangrijk kan zijn voor het verdere koersverloop.

Ethereum is na Bitcoin de grootste cryptomunt ter wereld. Het netwerk wordt gebruikt voor toepassingen zoals slimme contracten en dApps. dApps zijn digitale applicaties die op een blockchain draaien.

Volgens marktanalist Merlijn The Trader bevindt Ethereum zich momenteel in een zogenoemde “discount zone”. Daarmee bedoelt hij dat de prijs relatief laag ligt vergeleken met eerdere fases in de markt.

De analist wijst erop dat een vergelijkbare situatie in 2023 werd gevolgd door een sterke stijging in de cryptomarkt. In zijn analyse blijft het niveau rond 2.000 dollar daarom belangrijk voor het sentiment.

Als Ethereum boven dit niveau blijft, kan de markt volgens sommige handelaren opnieuw vertrouwen krijgen. Dat kan zorgen voor meer interesse van investeerders.

Analisten kijken naar mogelijke beweging richting 2.500 dollar

Niet alle analisten verwachten dezelfde ontwikkeling. Sommige marktvolgers denken dat Ethereum eerst hogere niveaus kan testen voordat de koers opnieuw afkoelt.

Think when the Iran conflict finally does conclude, we'll see some crazy runs – me thinks BTC will head for $80k and $ETH towards $2500 😌 — Satoshi Flipper (@SatoshiFlipper) March 9, 2026

Sommige analisten hun Ethereum verwachting is dat de koers richting de 2.500 dollar kan bewegen deze maand. Volgens hen kan een afname van geopolitieke spanningen de cryptomarkt ondersteunen, waardoor investeerders meer risico durven nemen.

Andere handelaren blijven voorzichtig en wachten op duidelijkere signalen in de markt voordat zij een nieuwe stijging verwachten.

Grote investeerders blijven Ethereum verzamelen

Sommige blockchain data laat zien dat grote investeerders nog steeds Ethereum verzamelen. Deze grote spelers worden vaak whales genoemd. Dat zijn wallets met grote hoeveelheden crypto.

Wanneer whales coins kopen en vasthouden, vermindert het aantal munten dat op de markt beschikbaar is. Als de vraag gelijk blijft of stijgt, kan dat invloed hebben op de prijs.

Zo kocht het bedrijf BitMine onlangs bijna 61.000 Ethereum ter waarde van ongeveer 123 miljoen dollar. Daarmee groeit hun totale voorraad tot meer dan 4,5 miljoen ETH.

Kleinere investeerders volgen dit soort bewegingen vaak. Grote aankopen kunnen namelijk invloed hebben op het sentiment in de cryptomarkt.

Bitcoin Layer 2: waarom beleggers kijken naar Bitcoin Hyper

Veel beleggers vragen zich af welke crypto de komende periode kan stijgen. Naast grote munten kijken sommige investeerders daarom ook naar nieuwe projecten in een vroege fase.

Een voorbeeld daarvan is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project wil snellere en goedkopere Bitcoin transacties mogelijk maken via een eigen Layer 2 netwerk dat gebouwd is op de Solana Virtual Machine.

De presale van Bitcoin Hyper heeft inmiddels meer dan $31,6 miljoen opgehaald. Daarnaast biedt het project momenteel een staking APY van 37%. De geplande lancering van het netwerk staat op de roadmap voor het eerste kwartaal van 2026.

Het project richt zich op twee bekende uitdagingen van Bitcoin: relatief lage transactiesnelheid en hogere kosten. Door een Layer 2 oplossing te bouwen, probeert Bitcoin Hyper deze beperkingen te verminderen.

Let op: investeren in presales brengt risico’s met zich mee. Doe altijd eigen onderzoek.

Bitcoin Hyper presale toegang

Belangrijkste punten

• Sommige analisten denken dat Ethereum deze maand richting 2.500 dollar kan stijgen

• Ethereum moet eerst hogere prijsniveaus doorbreken voordat een verdere stijging mogelijk is

• Grote investeerders blijven Ethereum kopen, wat invloed kan hebben op de koers

• De komende weken worden belangrijk voor de richting van de Ethereum koers