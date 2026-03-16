De Ethereum Foundation heeft opnieuw een deel van haar Ether verkocht. Dit keer ging het om een verkoop van ongeveer 10 miljoen dollar aan het bedrijf BitMine. Sommige crypto-handelaren vragen zich nu af wat dit kan betekenen voor de Ethereum koers deze week.

De verkoop gebeurde via een zogenoemde OTC-transactie. OTC staat voor over the counter. Dit betekent dat de verkoop direct tussen twee partijen plaatsvindt en niet via een openbare beurs.

Ethereum Foundation verkoopt 5.000 ETH aan BitMine

De Ethereum Foundation verkocht in totaal 5.000 ETH aan BitMine Immersion Technologies. De verkoopprijs lag rond 2.042 dollar per ETH. Daarmee komt de totale waarde van de deal uit op ongeveer 10,2 miljoen dollar.

0/ Today, the Ethereum Foundation finalized the terms of a 5,000 ETH sale at an average price of $2,042.96 via OTC. For this sale, our OTC counterparty was @BitMNR. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) March 14, 2026

De Ethereum Foundation is een organisatie die het Ethereum netwerk ondersteunt. Zij financiert onderzoek, softwareontwikkeling en projecten binnen het ecosysteem.

Volgens de organisatie wordt het geld uit de verkoop gebruikt voor operationele kosten. Denk aan ontwikkeling van het protocol, onderzoek en subsidies voor ontwikkelaars.

De verkoop gebeurde via een speciale multisignature wallet. Dat is een digitale crypto-portemonnee waarbij meerdere handtekeningen nodig zijn om een transactie uit te voeren.

Dit type beveiliging wordt vaak gebruikt door grote organisaties en wordt door veel experts gezien als een van de veiligste opties voor een beste crypto wallet.

BitMine bouwt grote Ethereum reserve op

BitMine Immersion Technologies is een beursgenoteerd bedrijf in de Verenigde Staten. Het aandeel wordt verhandeld op de NYSE American beurs onder de ticker BMNR.

Het bedrijf staat onder leiding van Tom Lee. Hij is medeoprichter van Fundstrat, een bekend financieel onderzoeksbedrijf.

BitMine heeft de afgelopen tijd grote hoeveelheden Ethereum gekocht. Volgens verschillende trackers bezit het bedrijf inmiddels meer dan 4,5 miljoen ETH.

Dat is bij een koers rond 2.200 dollar goed voor een waarde van ruim 9 miljard dollar.

Deze strategie lijkt op de aanpak van bedrijven die Bitcoin verzamelen als reserve. Zij houden crypto aan op hun balans als langetermijnbezit.

Wat analisten verwachten van de Ethereum koers deze week

Na de verkoop van ETH door de Ethereum Foundation kijken crypto-handelaren vooral naar de korte termijn richting van de koers. Analisten letten op belangrijke prijsniveaus die kunnen bepalen of Ethereum verder stijgt.

Op het platform X deelde analist BullifyX een grafiek met een belangrijk niveau voor Ethereum. Volgens hem probeert de koers momenteel een sterke opwaartse beweging te maken.

Volgens BullifyX ligt een belangrijk niveau rond 2.400 dollar. Wanneer Ethereum boven dit niveau sluit, kan de stijgende beweging versnellen.

In dat scenario kan de volgende koersdoelzone rond 2.800 dollar liggen. Dat niveau geldt volgens de analist als het volgende belangrijke punt waar de markt naar kijkt.

Crypto-handelaren letten daarom deze week vooral op de zone rond 2.400 dollar. Wanneer de koers daar duidelijk boven komt, kan het vertrouwen in de markt toenemen.

Blijft Ethereum onder dit niveau, dan kan de koers voorlopig binnen een smaller bereik blijven bewegen. De komende dagen worden daarom belangrijk voor de korte termijn richting van Ethereum.

Volgens gokkers op Polymarket bestaat er momenteel een kans van 57% dat Ethereum dit jaar zijn positie als tweede grootste cryptomunt verliest. Twee maanden geleden lag die kans nog rond 14%.

De grootste kandidaat om Ethereum voorbij te gaan is stablecoin Tether (USDT), dat inmiddels een marktkapitalisatie van ongeveer 184 miljard dollar heeft.

Belangrijkste punten • De Ethereum Foundation verkocht 5.000 ETH aan BitMine in een OTC-transactie

