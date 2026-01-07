GPT-5 schokt crypto met een opvallende voorspelling voor 2026: hoewel zowel Bitcoin als Ethereum profiteren van sterke marktontwikkelingen, ziet de AI Ethereum relatief beter presteren.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ethereum.

GPT-5 schokt crypto met mega voorspelling: Ethereum kan Bitcoin overtreffen in 2026

Ethereum kan Bitcoin overtreffen in 2026, zo stelt GPT-5 op basis van fundamentele marktontwikkelingen.

Ten eerste wijst de AI op staking als doorslaggevende factor. Ethereum haalt actief aanbod van de markt doordat steeds meer ETH langdurig wordt vastgezet. De validator exit queue is vrijwel leeg, terwijl de entry queue sterk oploopt. Dit laat zien dat holders hun ETH liever laten renderen dan verkopen, wat de verkoopdruk verlaagt en schaarste creëert. Bitcoin kent dit mechanisme niet, omdat BTC geen native rendement oplevert.

Ten tweede ziet GPT-5 een structurele verschuiving door institutionele staking. Grote partijen gebruiken Ethereum steeds vaker als yield-dragend treasury-asset. Honderdduizenden ETH worden professioneel gestaked en zelfs Amerikaanse spot Ethereum ETF’s keren inmiddels staking rewards uit. Daardoor stroomt kapitaal niet alleen in voor koersstijging, maar ook voor cashflow. Bitcoin blijft hier vooral afhankelijk van macro-liquiditeit en ETF-instroom, zoals ook blijkt uit de bekende $250.000-voorspelling van Tom Lee.

Ten derde benadrukt GPT-5 Ethereum’s rol als financiële infrastructuur. Het netwerk vormt de basis voor stablecoins, real-world asset tokenization en neobank-settlement. Dit zorgt voor structurele gebruiksvraag vanuit de financiële sector, los van speculatie. Bitcoin blijft primair een store-of-value zonder vergelijkbare functionele adoptie.

Op basis van deze drie factoren verwacht GPT-5 dat Bitcoin eind 2026 richting $250.000 kan bewegen, maar dat Ethereum relatief beter presteert, met een koersdoel rond $12.000. Laten we het technische plaatje van beide veelbelovende crypto beter bekijken.

Bitcoin en Ethereum tonen bullish signalen

Bitcoin sloot zaterdag boven de bovenzijde van de consolidatiezone rond $90.000. BTC steeg bijna 4% en testte maandag het 61,8% Fibonacci-retracementniveau op $94.253 (getrokken van de aprilbodem op $74.508 tot de all-time high in oktober op $126.199). Dinsdag stokte de rally echter, doordat BTC moeite had om boven dit weerstandsniveau te sluiten. Woensdag handelt BTC licht lager rond $92.700.

Als BTC erin slaagt boven $94.253 te sluiten, kan de stijging zich uitbreiden richting het psychologische niveau van $100.000. De Relative Strength Index (RSI) staat op 59, boven de neutrale 50, wat aangeeft dat de bulls de momentumcontrole behouden. Daarnaast toont de MACD een bullish crossover met oplopende groene histogrammen boven de nullijn, wat het positieve beeld ondersteunt.

Mocht BTC echter corrigeren en onder de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) op $91.774 sluiten, dan kan de daling zich verdiepen richting de belangrijke support rond $90.000.

Ethereum kan de winst verder uitbreiden als het boven de 100-daagse EMA sluit. De ETH koers brak vrijdag boven de dagelijkse weerstand op $3017 en steeg tot en met dinsdag bijna 6%, waarbij de 100-daagse EMA op $3308 werd getest. Woensdag handelt ETH licht lager rond $3272.

Sluit ETH dagelijks boven $3308, dan ligt een vervolg richting de 10 december-high van $3447 voor de hand. Net als bij Bitcoin wijzen zowel de RSI als de MACD op bullish signalen, wat het positieve scenario ondersteunt. Bij een correctie kan ETH echter terugvallen richting de 50-daagse EMA op $3134.

Kortom, dit ligt volledig in lijn met de voorspelling van GPT-5: beide munten kunnen in 2026 sterk stijgen, maar Ethereum heeft naar verwachting het grootste opwaartse potentieel en zal Bitcoin relatief gezien overtreffen.

Bitcoin Hyper bouwt aan toekomst Bitcoin

