Er is volgens marktdata momenteel een duidelijke verschuiving zichtbaar in de on-chain activiteit rond Ethereum. De handelsvolumes namen binnen 24 uur met ruim 11% toe, terwijl het netwerk tegelijkertijd opnieuw richting lagere prijspunten beweegt. De centrale vraag is nu of de prijszone rond $2920 sterk genoeg blijft om extra verkoopdruk op te vangen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen, of zal de ETH prijs eronder zakken?

Ethereum koers beweegt richting belangrijke prijszone

Ethereum laat de afgelopen uren een neerwaartse beweging zien. Het token daalde in de afgelopen 24 uur licht. Deze koersbeweging volgt op een stijging van circa 6% in de afgelopen week, terwijl ETH over de afgelopen maand ongeveer 21% verloor.

Ondanks deze combinatie van stijging op weekbasis en een forse maanddaling blijft het prijsgebied tussen $2930 en $2970 een belangrijk steunniveau binnen het huidige ETH handelsbereik.

Ondanks deze koersdaling blijft de liquiditeit van Ethereum stabiel. De totale hoeveelheid ETH in circulatie blijft rond de 120 miljoen tokens, wat voor voldoende verhandelbaarheid zorgt. De marktkapitalisatie daalde mee met de prijs, maar Ethereum behoudt zijn positie als tweede grootste cryptovaluta.

Het meest opvallende datapunt blijft echter het handelsvolume. Een stijging van ruim $18 miljard in 24 uur geeft aan dat grote groepen investeerders actief in de ETH markt blijven.

Dit gebeurt vaak wanneer Ethereum richting prijszones beweegt waar eerder sterke prijsreacties plaatsvonden. Traders gebruiken dit soort koersbewegingen regelmatig om ETH posities te openen of te sluiten.

$ETH / $USD – Update I am currently short below $3041 and i am expecting us to tap lower into the $2970 – $2930 region before upside pic.twitter.com/oYvJac2C4Y — Crypto Tony (@CryptoTony__) November 29, 2025

Technisch beeld van de ETH koers verscherpt

Op de grafieken is te zien dat Ethereum onder meerdere belangrijke moving averages handelt. Deze gemiddelden worden gebruikt om te bepalen of de bulls of bears de controle hebben.

Omdat de Ethereum koers onder deze gemiddelden beweegt, ligt de nadruk nu op een neerwaartse trend. De RSI, een indicator die de kracht van momentum meet, laat eveneens een daling zien. Een lagere RSI betekent dat de verkoopdruk sterker aanwezig is.

Volgens een recente analyse vormt vooral de prijszone rond $2930 een punt waar Ethereum tijdelijk kan stabiliseren. De verwachting is dat het token daar steun vindt, waarna een herstel mogelijk wordt. Deze analyse verwijst naar een mogelijke afronding van een correctieve golf binnen een groter marktpatroon.

Onze analyse: wij verwachten een breder scenario dan de bovengenoemde analyse, omdat de huidige ETH structuur overeenkomt met een symmetrische driehoek die in meerdere Ethereum marktfases betrouwbaar bleek.

Waar anderen vooral kijken naar een herstel vanaf $2930, zien wij binnen dit patroon ruimte voor een uitbraak in beide richtingen.

Een beweging boven de dalende trendlijn richting $3250 tot 3300 past bij de recente ETH volumetoename, terwijl een doorbraak onder $2920 de weg opent naar een hertest van $2860. Door het sterke volume en het nauwer wordende prijsbereik achten wij een uitbraak binnen 24 tot 48 uur aannemelijk, maar nog niet richtingbepalend zonder een bevestigde candle.

Ethereum koers kan herstellen als zijn steun standhoudt

Wanneer Ethereum deze steunzone vasthoudt, ontstaat er ruimte voor herstel. Er wordt verwacht dat de bulls opnieuw actief worden zodra de Ethereum markt een duidelijk bodemgebied uittekent. Dit soort patronen komen vaker voor na sterke koersdalingen, waarbij een tijdelijke consolidatie voorafgaat aan een nieuwe opwaartse fase.

De komende periode draait daarom vooral om de vraag of de bandbreedte rond $2930 voldoende sterk is om de bears af te remmen en een stabiel ETH prijsgebied te vormen voor een mogelijk herstel van de Ethereum koers.

