Ethereum ($ETH) whales openen $426 miljoen aan longposities, terwijl ook instituties stevig bijkopen. Met een mogelijke Fed-renteverlaging in zicht en een bullish technisch patroon neemt de kans op een scherpe uitbraak toe. Hieruit rijst de vraag: stijgt Ethereum naar $5000 deze week?

ETH whales openen $426M long posities

Drie opvallend succesvolle ‘smart whales’ hebben de markt opnieuw in beweging gebracht door forse longposities op Ethereum te openen. Samen kochten ze 136.433 ETH, goed voor zo’n $425,98 miljoen, blijkt uit gegevens van Lookonchain.

Whale BitcoinOG (1011short) heeft momenteel een longpositie van $169 miljoen in ETH. Anti-CZ ligt daar zelfs boven met een exposure van $194 miljoen. De derde grote speler, pension-usdt.eth, staat long met 20.000 ETH, ter waarde van ongeveer $62,5 miljoen tegen de huidige koers.

Smart whales are all unanimously going long on $ETH!#BitcoinOG(1011short), with $105M in total PNL, is long 54,277 $ETH($169.48M). Anti-CZ whale, with $58.8M in total PNL, is long 62,156 $ETH($194M). pension-usdt.eth, with $16.3M in total PNL, is long 20,000 $ETH($62.5M).… pic.twitter.com/idHbyTePTv — Lookonchain (@lookonchain) December 8, 2025

Daarnaast signaleert Arkham Intelligence dat een andere whale, 0xBADBB, via twee afzonderlijke accounts long is gegaan voor in totaal $189,5 miljoen.

Ook institutionele partijen schuiven op richting Ethereum. BitMine kocht vorige week nog eens $199 miljoen aan ETH bij, waardoor het totaal uitkomt op 3,73 miljoen ETH (circa $13,3 miljard), een stevige bevestiging van hun status als grootste corporate ETH-holder. Het geheel onderstreept dat zowel whales als instellingen de recente opleving boven $3000 zien als een aantrekkelijk instapmoment. Maar wat vertelt het technische plaatje ons over de koersverwachting van Ethereum?

Wat gaat Ethereum doen?

De koersbeweging van Ether heeft op de daily een klassiek ‘ascending triangle’ gevormd. De uitbraak boven de dalende trendlijn van meerdere maanden op dinsdag vergroot de kans op een herstel.

Het patroon wordt bevestigd zodra de prijs boven de weerstandslijn van het driehoekspatroon breekt rond $3250. In dat geval kan de koers stijgen met ongeveer de maximale afstand tussen de twee trendlijnen van de driehoek.

Dat geeft een breakoutdoel rond $4020, wat neerkomt op een stijging van ruim 28% vanaf de huidige niveaus. De RSI is inmiddels opgelopen naar 50, na een ‘oversold’ stand van 28 op 28 november, wat wijst op toenemende opwaartse kracht.

Toch kan het herstel worden afgeremd door de weerstandszone tussen $3350 en $3550, waar zowel de 50-daagse als de 100-daagse Simple Moving Average (SMA) ligt. Daarboven ligt de volgende grote hindernis bij de 200-daagse SMA rond $3800.

Renteverlaging kan ETH stuwen

De markt lijkt vooral te kijken naar de rentevergadering van de Federal Reserve op woensdag 10 december, waar een renteverlaging van 25 basispunten momenteel wordt ingeprijsd.

Voorspellingsplatformen bevestigen de hoge waarschijnlijkheid van een renteverlaging. De CME FedWatch Tool schat de kans op een verlaging van 25 basispunten op 87%, terwijl het voorspellingplatform Kalshi die kans zelfs op 93% zet.

Ook JPMorgan en Morgan Stanley hebben hun eerdere verwachtingen aangepast en gaan nu uit van een directe renteverlaging in december. Volgens strategen van beide banken is een verlaging van 25 basispunten het meest waarschijnlijke scenario.

De Federal Reserve verlaagde de rente voor de tweede keer dit jaar in oktober. Na die stap uitten meerdere officials hun zorgen over te snelle versoepeling en twijfelden of nog een extra verlaging vóór het einde van het jaar verstandig zou zijn.

Ondanks die meer havikachtige geluiden rekenen analisten deze week toch op een nieuwe verlaging. Historisch gezien hebben renteverlagingcycli vaak een positief effect gehad op Ethereum en zou ETH potentieel kunnen stijgen naar $5000.

PepeNode profiteert mogelijk van Fed-verlaging

Ook nieuwe cryptomunten kunnen profiteren van een renteverlaging. Een van de projecten die eruit springt is PepeNode ($PEPENODE). Deze nieuwe ‘mine-to-earn’ crypto biedt holders op twee manieren passief inkomen.

Zo kunnen gebruikers hun $PEPENODE staken tegen een APY van 565%, óf meme nodes kopen waarmee ze automatisch extra $PEPENODE genereren. Meer details zijn te vinden op de officiële website van het project.