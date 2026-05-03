Ethereum gaat mei in met een duidelijke test. De koers kijkt opnieuw naar 2500 dollar, maar dat niveau blijft lastig.

In een recente ChatGPT voorspelling komt die grens duidelijk naar voren. Volgens de analyse kan Ethereum boven 2500 dollar breken, maar alleen als nieuwe vraag sterk genoeg wordt.

ChatGPT ziet 2500 dollar als belangrijkste grens

ChatGPT noemt 2500 dollar de belangrijkste grens voor Ethereum in mei. Boven dat niveau krijgen kopers meer controle.

Onder 2500 dollar blijft de koers juist gevoelig voor verkoopdruk. Verkoopdruk betekent dat veel beleggers hun munten willen verkopen.

De zone rond 2500 dollar werkt als weerstand. Weerstand is een prijsniveau waar een koers vaak moeite heeft om doorheen te breken.

Voor Ethereum betekent dit dat kopers genoeg kracht moeten tonen. Zonder extra vraag blijft de koers waarschijnlijk onder dit niveau hangen.

Ethereum ETF’s spelen grote rol

Ook Ethereum ETF’s blijven belangrijk. Een ETF is een beursfonds waarmee beleggers via de gewone beurs in Ethereum kunnen stappen.

Als er geld naar deze fondsen stroomt, neemt de vraag naar Ethereum toe. Dat kan de koers helpen bij een uitbraak.

Bij uitstroom gebeurt het tegenovergestelde. Dan verdwijnt er juist geld uit de markt en komt er extra druk op de koers.

De rente speelt ook mee. De Amerikaanse centrale bank beslist hierover tijdens de FOMC vergadering. Dat is de groep die over de rente gaat.

Als de rente gelijk blijft of daalt, worden risicovolle beleggingen aantrekkelijker. Crypto valt voor veel beleggers ook in die groep.

Wat doet Ethereum in mei?

Blijft Ethereum boven 2500 dollar na een uitbraak, dan komt 2700 dollar in beeld. Dat wordt dan de volgende test voor kopers.

Zakt de koers terug onder 2500 dollar, dan blijft de markt kwetsbaar. Een daling richting 2000 tot 2100 dollar blijft dan mogelijk.

Voor mei draait het daarom vooral om vraag en vertrouwen. Vraag betekent hoeveel beleggers bereid zijn Ethereum te kopen.

De screenshot laat zien dat ChatGPT voorzichtig blijft. De analyse noemt geen gegarandeerde stijging, maar duidelijke voorwaarden.

Ethereum moet dus eerst bewijzen dat kopers sterk genoeg zijn. Zolang dat niet gebeurt, blijft 2500 dollar de belangrijkste grens.

Conclusie

Ethereum kan in mei door 2500 dollar breken, maar daarvoor is meer koopdruk nodig. ETF stromen, rente en marktvertrouwen bepalen de volgende stap.