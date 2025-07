Ethereum zat de afgelopen weken in de lift, en volgens veel traders blijft de groei van de ETH koers nog wel even doorzetten. De kans is bovendien groot dat nog dit jaar de oude All Time High (ATH) verbroken zal worden, zo menen althans investeerders op Polymarket. Gaat de Ethereum koers naar $10.000?

Ethereum koers maakt sprong

Met een groei van meer dan 50% heeft de Ethereum koers in de afgelopen dertig dagen een mooie sprong gemaakt. Waar de token bij de vorige fase van de bull run nog wat achterbleef ten opzichte van haar concurrenten, kon juist nu een buitengewone groei gehaald worden.

Veel traders zijn inmiddels zeer bullish geworden op ETH, en denken dat de token van Vitalik Buterin en zijn team nog wel verder kan stijgen. Op Polymarket laat 8% van de traders blijken dat ze denken dat Ethereum nog dit jaar de $10.000 haalt. Dat zou een stijging zijn van 169% ten opzichte van de huidige koers ($3729).

$ETH to $10k by year-end: Polymarket traders give it an 8% chance. A 21% chance $ETH tops $7k, and a 52% chance we fly past $5k per ETH. Wonder why so bearish? pic.twitter.com/gzGkj9UrqY — Ignas | DeFi (@DefiIgnas) July 24, 2025

Liefst 52% van de polymarket gebruikers denkt dat de Ethereum koers $5000 kan halen dit jaar. Dit zou een groei zijn van 35% ten opzichte van de huidige ETH koers.

Op zichzelf is zo’n voorspelling niet opzienbarend (cryptomunten stijgen vaak met grotere percentages) maar mocht het uitkomen, dan zou dat wel een significante ontwikkeling weergeven: $5000 is immers meer dan de huidige all-time-high, die op $4891 staat.

Investeerders zijn bullish op ETH

Niet alleen de gebruikers van Polymarket zijn bullish op de Ethereum koers. Zo laten lezers van DeCrypt in een Myriad poll weten dat ze massaal verwachten dat ETH richting het einde van het jaar een nieuwe all-time aigh zal gaan halen.

Ook Arthur Hayes toont zich positief: de crypto expert schreef een uitgebreid epistel op zijn eigen blog, die hij afsluit met de mededeling dat zijn Ethereum target voor dit jaar $10.000 is. Voor Bitcoin voorziet hij overigens eveneens een grote stijging, namelijk tot $250.000.

De verschillende bullish factoren die genoemd worden als reden voor de verwachte groei van Ethereum zijn onder meer: het algemene bullish sentiment rondom crypto, de cryptoreserves die de Amerikaanse overheid van plan is om aan te leggen en het toenemend gebruik van DeFi protocollen bij traditionele ondernemingen.

Met name op dat laatste gebied blijft Ethereum verreweg de meest interessante token richting de toekomst, aangezien het nu al zo’n 60% van alle TVL binnen de cryptowereld beheert.

TVL is bijvoorbeeld nodig voor de ontwikkeling van decentrale applicaties, financiële tools en exchanges.

Een Ethereum project onder de loep: Best Wallet

Een goed voorbeeld van een applicatie op Ethereum die kan helpen om de grote token richting de $10.000 te brengen is Best Wallet. Dit is een online provider van decentrale crypto wallets – je kunt op dit platform tokens opslaan van het Ethereum netwerk, maar ook van meer dan 60 andere blockchains.

Best Wallet biedt een alles-in-een pakket: je kunt tokens kopen, verkopen, staken, in liquidity pools plaatsen en krijgt zelfs toegang tot een launchpad voor nieuwe crypto’s. Het is dan ook niet zo vreemd dat Best Wallet een van de snelst groeiende crypto wallets van dit moment is: in 2026 wil het 40% van de non-custodial wallet markt in handen hebben.

Daarbij hoort ook een eigen token: $BEST. Deze cryptomunt van Best Wallet geeft gebruikers toegang tot hogere stakingrendementen en lagere transactiekosten. Ook krijg je als $BEST tokenhouder onder meer ‘governance rights’.

Het is de verwachting dat $BEST, nu nog een presale crypto, eenmaal op de exchanges flink gaat stijgen, omdat ook het bijbehorende platform flink in gebruik stijgt.

Het toenemende gebruik en de nieuwe token hebben hun weerslag op de waarde van Ethereum: hoe meer van dit soort projecten groot wordt, hoe hoger de Ethereum koers zal zijn.

Het is de verwachting dat met de toenemende adoptie van crypto onder grote bedrijven de behoefte aan ETH tokens alleen maar zal groeien, zeker onder zakelijke investeerders. De Ethereum koers kan daardoor de $10.000 wel halen, zo schatten experts.

En $BEST? De Best Wallet token kan mogelijk nog harder stijgen dan ETH – het is misschien wel de volgende x1000 crypto.

Nu naar de Best Wallet Token presale