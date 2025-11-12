Whales en fondsen blijven Ethereum kopen ondanks de recente daling van zo’n 5% in 24 uur. De koers staat nog altijd circa 3% hoger dan een week geleden. On-chain data toont dat één whale sinds begin november bijna 400.000 ETH heeft gekocht, ter waarde van $1,38 miljard, terwijl BitMine zijn positie uitbreidde tot bijna 3% van het aanbod. Bovendien mogen Amerikaanse ETH ETF’s nu staken. Zorgt deze combinatie voor een stijgende Ethereum koers?

Ethereum koers blijft onder druk door sterke weerstand

De Ethereum koers beweegt momenteel rond $3400 en bleef de afgelopen dagen onder het niveau van $3700 hangen, een zone waar veel ETH verkooporders liggen. Crypto-analisten zien tussen $4000 en $4100 een gebied met geconcentreerde liquiditeit, wat betekent dat daar veel handelsvolume samenkomt.

Aan de onderkant blijft rond $3400 sterke vraag zichtbaar. Dit niveau fungeert als steun, omdat whales daar vaak ETH bijkopen tijdens koersdalingen. Zakt de Ethereum prijs verder, dan ligt de volgende koopzone rond $3200.

Volgens crypto-analist Ted bepaalt het gedrag van bulls en bears in dit gebied of Ethereum opnieuw richting hogere prijsniveaus kan bewegen. Als de bulls de controle herwinnen boven $3700, kan dit de weg openen richting de $4000 prijszone.

$BTC got rejected from the $107,000-$108,000 resistance level. The next key support for Bitcoin is around $104,000 which also has a CME gap. Usually, Bitcoin bottoms on Tuesday, which means we could see a CME gap fill followed by a bounce. pic.twitter.com/Te723iLosx — Ted (@TedPillows) November 11, 2025

Symmetrisch patroon toont evenwicht in de ETH markt

Technisch gezien beweegt Ethereum binnen een symmetrisch driehoekspatroon. Dat betekent dat de ETH prijs hogere bodems en lagere toppen vormt, wat duidt op een evenwicht tussen vraag en aanbod.

De Directional Movement Index (DMI) laat een bearish beeld zien met een +DI van 13 en een −DI van 30. De +DI (Positive Directional Indicator) meet de kracht van opwaartse bewegingen, terwijl de −DI (Negative Directional Indicator) de kracht van neerwaartse bewegingen weergeeft. Het geeft daarmee aan dat de bears op dit moment sterker zijn.

De Average Directional Index (ADX) staat op 32. Een waarde boven 25 duidt op een duidelijke trend, in dit geval neerwaarts. Zolang deze trend aanhoudt, blijft de kans groot dat de ETH prijs eerst nog een lagere zone opzoekt voordat een herstel mogelijk wordt.

Veel traders kijken naar het gebied rond $3270 als een mogelijke bodem. Daar kwamen de bulls eerder terug in de markt. Een nieuwe test van dit niveau kan helpen om liquiditeit te herstellen en een fundament te leggen voor een volgende Ethereum koersstijging.

Whales versterken hun posities in Ethereum koers

Blockchain data toont aan dat grote wallets hun ETH tokens blijven opstapelen. Een bekende whale die eerder 66.000 ETH leende om short te gaan, heeft dat nu teruggedraaid door opnieuw grote hoeveelheden Ethereum te kopen. Dezelfde wallet haalde recent nog 60.000 ETH, ongeveer $213 miljoen, van Binance.

Sinds begin november heeft dit walletadres in totaal 392.961 ETH gekocht, wat overeenkomt met ruim $1,38 miljard. Zulke aankopen door één partij wijzen op vertrouwen in het Ethereum netwerk, ondanks de schommelingen in de ETH markt.

Insane accumulation! The whale who once borrowed 66K $ETH to sell just withdrew another 60,000 $ETH($213.73M) from #Binance. Since Nov 2, this whale has bought a total of 392,961 $ETH($1.38B).https://t.co/NkZG4U5qbX pic.twitter.com/CjXxmjkYLa — Lookonchain (@lookonchain) November 11, 2025

BitMine vergrootte ook zijn positie met 110.000 ETH en bezit nu ongeveer 2,9% van de huidige circulerende voorraad. Dat is opvallend in een periode waarin veel beleggers juist afwachtend zijn.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale