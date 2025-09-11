De Ethereum koers staat rond $4300 en de Bollinger Bands zijn smaller dan de afgelopen weken. Deze indicator meet de volatiliteit door een band rond de koers te leggen. Hoe smaller de banden, hoe minder beweging er is. Daarna volgt vaak een sterke uitbraak. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

De Ethereum koers beweegt in een smalle bandbreedte

Op de 12-uurs koersgrafiek is duidelijk te zien dat de Ethereum koers al geruime tijd in een smalle bandbreedte beweegt. Na de piek boven $4800 is de ETH koers langzaam teruggevallen en ligt nu redelijk vast rond $4300.

De cruciale ETH niveaus liggen duidelijk afgebakend. De zone tussen $4200 en $4250 fungeert al meerdere keren als stevige ondersteuning. Aan de bovenkant stuiten de bulls op weerstand tussen $4600 en $4800, waar ze eerder zijn afgewezen. Ondertussen neemt het handelsvolume af, wat erop wijst dat veel traders momenteel de markt afwachten.

De middelste Bollinger Band trekt de koers telkens terug richting het midden. Dit laat zien dat de Ethereum markt in balans is, hoewel de druk toeneemt.

Analyse van de huidige technische indicatoren

Volgens cryptoanalist Ali heeft deze setup in het verleden vaak geleid tot sterke ETH koersbewegingen. De reden is dat smalle Bollinger Bands opbouwen als een veer: hoe langer de compressie duurt, hoe krachtiger de volgende koersbeweging.

De volatiliteit van Ethereum bevindt zich momenteel op het laagste niveau in weken. Dit wordt bevestigd door on-chain data. Grote wallets, ook wel whales genoemd, hebben in deze prijsklasse gekocht. Dit ondersteunt het idee dat de huidige prijszone belangrijk is.

Expect a big move for Ethereum $ETH soon as the Bollinger Bands squeeze! pic.twitter.com/5KgYzuF3Vb — Ali (@ali_charts) September 10, 2025

De BTC koers speelt ook een voorname rol. Wanneer Bitcoin sterker presteert, volgt Ethereum vaak dezelfde trend, maar met grotere koersbewegingen. Hierdoor letten veel handelaren op de correlatie tussen beide tokens.

