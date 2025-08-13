De Ethereum koers is er vandaag in geslaagd om voorbij de $4600 te stijgen. Hierdoor komt de koers snel in de buurt van zijn recordhoogte. De prestaties van de Ethereum ETF’s lijken nu een grote bijdrage te hebben gehad in deze indrukwekkende opmars van Ethereum. Hoeveel gaat Ethereum waard worden?

Ethereum koers stijgt meer dan 52%

Na een aantal positieve weken is de ETH koers er vandaag in geslaagd om voorbij de $4600 te stijgen. In een week tijd is dit project nu al meer dan 27% gestegen en alleen vandaag wist het al een stijging te noteren van 7,5%. Halverwege juli was dit project nog slechts $2900 waard, maar inmiddels is het al met meer dan 52,8% gestegen richting de $4633.

Nu de koers voorbij de $4600 is gestegen wordt er ook meteen volop gesproken over de Ethereum all-time high. Deze recordhoogte ligt namelijk bij de $4.861. De vraag is nu echter wat heeft bijgedragen aan deze indrukwekkende opmars en of Ethereum daadwerkelijk in staat kan zijn een nieuwe recordhoogte neer te zetten.

Genius Act belangrijk voor prestaties Ethereum

De belangrijkste oorzaak achter de recente opmars van Ethereum lijkt voort te komen uit de optimistische stablecoin regelgeving in Amerika. De nieuwe Genius Act moet namelijk duidelijk in beeld brengen hoe de regelgeving voor stablecoins eruit zal gaan zien.

BREAKING NEWS: The GENIUS Act is now law. pic.twitter.com/dwakaLB27q — Chainlink (@chainlink) July 18, 2025

Omdat Ethereum een belangrijke rol speelt in de markt van stablecoins lijkt dit project nu optimaal geprofiteerd te hebben. Ongeveer 50% van alle stablecoins bevindt zich namelijk op de Ethereum blockchain. Daarnaast spelen stablecoins een belangrijke rol in DeFi projecten. Een markt waarin Ethereum ook domineert.

Het is dan ook geen verrassing dat de Ethereum koers al snel kan rekenen op indrukwekkende winsten. Deze toenemende interesse voor Ethereum is nu ook duidelijk terug te zien binnen de Ethereum ETF markt.

ETH ETF markt maakt indruk, hoeveel gaat ETH waard worden?

Deze Ethereum ETF markt noteerde recentelijk een instroom van $1 miljard in slechts 24 uur tijd. Hiermee zet het een nieuw record neer. In totaal is deze markt nu goed voor meer dan $8 miljard aan kapitaal. Hierdoor heeft de Ethereum ETF markt het recentelijk ook een stuk beter gedaan dan Bitcoin.

Deze prestaties van de Ethereum ETF markt en de bijbehorende winsten van de Ethereum koers hebben er nu voor gezorgd dat er een aantal optimistische signalen zijn terug te vinden binnen het technische fundament van Ethereum. De koers is nu namelijk ruim meer waard dan al zijn EMA’s, wat betekent dat er minder weerstand te vinden zal zijn.

Tegelijkertijd geeft het MACD-histogram een koopsignaal af en bevindt de RSI zich op 78, een duidelijk teken dat de koopdruk hoog is. Er lijkt dan ook een realistische kans dat de huidige opmars van Ethereum zich voortzet.

Mocht dit het geval zijn, dan moet er rekening gehouden worden met weerstand bij de $4764. Dit lijkt het laatste weerstandsniveau te zijn voordat de koers een nieuwe recordhoogte neer kan zetten. De $4910 lijkt voorlopig het belangrijkste doel te zijn.

De Ethereum koers maakt dus duidelijk indruk en binnenkort lijkt er zomaar eens een nieuwe recordhoogte neergezet te kunnen worden. Ondanks dat een groot deel van altcoins niet in staat is geweest om de prestaties van Ethereum bij te benen, zijn er toch meerdere nieuwe altcoins op de markt verschenen die de nodige successen weten te boeken.

Deze nieuwe altcoins hebben meer ruimte voor winsten vanwege hun relatief lage market cap en vormen daarmee interessante investeringsmogelijkheden. Een voorbeeld van een veelbelovend project met een lagere market cap is Maxi Doge.

Maxi Doge ($MAXI) – sterkere neefje van DOGE

Maxi Doge is een nieuw meme coin project dat mede dankzij zijn unieke vormgeving al snel de nodige indruk wist te maken. In korte tijd haalde de presale van dit project al bijna $800.000 op. Investeerders lijken duidelijk onder de indruk te zijn van dit unieke en nieuwe project.

Maxi Doge vormt het sterkere neefje van Dogecoin. Dit project zit volledig in op de ‘gymbro’ cultuur en Maxi Doge is daarom dan ook de bodybuilding versie van DOGE. Dit project zet volledig in op x1000 meme coin mogelijkheden en hilarische vormgeving. Deze hilarische vormgeving in combinatie met de duidelijke tokenomics bleken dus al snel succesvol te zijn.

Wat Maxi Doge heeft onderscheiden van een aantal van zijn concurrenten zijn zijn duidelijke tokenomics. Dit project geeft namelijk duidelijk aan dat het een totale tokenvoorraad heeft van iets meer dan 150 miljard tokens en dat 40% hiervan beschikbaar zal zijn tijdens de presale. De overige tokens zullen verdeeld worden over 25% voor het Maxi fonds, 40% voor marketing, 15% voor ontwikkeling, 15% voor liquiditeit en 5% voor staking.

De presale van Maxi Doge wist in iets meer dan een week tijd dus al meer dan $795.000 aan investeringen op te halen. Momenteel kost één $MAXI token slechts $0,00252 per stuk. Omdat de presale gebruik maakt van een stijgende prijsstrategie zullen investeerders zich echter moeten haasten om te profiteren van deze huidige lage prijs. Deze prijs zal in iets meer dan twee dagen namelijk verder gaan stijgen.

