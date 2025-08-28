Ethereum koers vormt bullish pennant: Kijkt ETH naar $5500?

De Ethereum koers staat momenteel rond $4568. In de afgelopen 24 uur daalde de prijs met 1,36%, maar over de afgelopen week steeg de koers met 6,10%. Op maandbasis gaat het zelfs om een stijging van 20,74%. Analist Tom Lee verwacht dat de prijs kan oplopen tot $5500 door sterke instroom in ETH ETF’s, aankopen door whales en bedrijven en groeiende activiteit op de derivatenmarkt. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers profiteert van sterke ETF instroom

Spot ETH ETF’s trokken de afgelopen dagen miljarden aan nieuw kapitaal aan. Op dinsdag alleen ging het om $455 miljoen, meer dan de $443 miljoen van de dag ervoor. In vier dagen tijd stroomde er ruim $1,3 miljard binnen. Het totaal aan instroom staat inmiddels boven de $13 miljard.

Deze instroom laat zien dat grote investeerders via gereguleerde producten steeds meer exposure zoeken naar Ethereum. Volgens Lee is dit een van de belangrijkste signalen dat de Ethereum koers ruimte heeft om verder te stijgen.

Bedrijven kopen massaal Ethereum tokens

Niet alleen ETF’s zorgen voor extra vraag. Grote bedrijven breiden hun posities in ETH uit, vergelijkbaar met hoe MicroStrategy jarenlang Bitcoin kocht.

BitMine bezit inmiddels 1,53 miljoen ETH ter waarde van ruim $7 miljard. Het bedrijf is bezig om meer dan $20 miljard op te halen om extra tokens te kopen. Ook SharpLink vergroot zijn positie en bezit ongeveer 740.000 ETH met een waarde van $3,2 miljard. In totaal bezitten bedrijven meer dan 3,37 miljoen ETH.

Dit soort grootschalige aankopen maakt duidelijk dat Ethereum steeds vaker gezien wordt als een strategisch bezit voor de lange termijn.

Whales en derivatenmarkt versterken trend

Whales kopen eveneens grote hoeveelheden. Een enkele whale nam deze week voor $164 miljoen aan ETH af. Zulke transacties geven aan dat beleggers met diepe zakken speculeren op verdere stijgingen.

Ook de derivatenmarkt bevestigt dit beeld. Data van CoinGlass laat zien dat de open interest in futures steeg naar $63,7 miljard, meer dan de $62 miljard van een dag eerder. Een hogere open interest met een positieve funding rate wijst op groeiende vraag van traders die inzetten op hogere prijzen.

Newly created wallet bought $164,000,000 $ETH. Whales keep accumulating Ethereum. pic.twitter.com/syuVV9IP6I — Ted (@TedPillows) August 27, 2025

Technische signalen ondersteunen bullish scenario

Technisch gezien bevindt de Ethereum koers zich nog steeds in een opwaartse trend. Na een daling tot ongeveer $1380 in april 2024 herstelde de prijs sterk. Het doorbreken van het niveau rond $4097, een zone waar eerder een triple-top lag, was een belangrijk bullish signaal.

Na de doorbraak volgde een succesvolle hertest van dit niveau. Op de dagelijkse grafiek vormt zich nu een bullish pennant, een patroon dat vaak duidt op een voortzetting van de trend. Ethereum handelt daarbij boven alle belangrijke moving averages, wat de sterke trend bevestigt.

