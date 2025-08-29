De Ethereum koers beweegt momenteel zijwaarts. Op weekbasis is er een stijging van bijna 5% zichtbaar, terwijl de koers de afgelopen maand ongeveer 18% hoger noteerde. Ondanks deze sterke maandelijkse beweging blijft de ETH prijs onder het all-time high van $4953. Kan de Ethereum koers binnenkort toch weer verder stijgen?

Ethereum koers houdt stand boven $4400

Op de dagelijkse koersgrafiek beweegt de Ethereum koers rond de steun bij $4400. Deze zone vormt samen met de weerstand op $4953 een driehoekspatroon waarin de prijs steeds nauwer beweegt.

Een daling onder $4400 opent de weg naar het psychologische niveau van $4000, waar in het verleden veel liquiditeit aanwezig was en kopers eerder ingrepen. Blijft deze zone intact, dan kan de ETH markt opnieuw richting het all-time high bewegen. Wordt $4000 echter doorbroken, dan ligt er verderop steun tussen $3600 en $3800.

De kortetermijnstructuur van ETH wijst op een consolidatie

Op de 4-uurs koersgrafiek beweegt de Ethereum prijs tussen $4400 en $4953. Sinds half augustus volgt de prijs een stijgende trendlijn die als steun fungeert. Deze trendlijn houdt de structuur voorlopig bullish.

Een doorbraak boven het niveau van $4700 kan de Ethereum koers opnieuw naar de zone van $4953 tot $5000 brengen. Zakt de koers onder de trendlijn, dan ligt de dichtstbijzijnde steun rond $4200, waar de dagelijkse steun samenvalt met eerdere koopniveaus. Totdat er een duidelijke uitbraak komt, blijft Ethereum in dit wigvormige patroon bewegen.

Grote ETH outflows versterken de aanbodschaarste

On-chain data laat zien dat de exchanges de afgelopen weken meer dan 628.000 ETH aan outflows hebben geregistreerd. Meerdere dagen achter elkaar lag het netto aantal opgenomen tokens boven de 100.000 ETH. Dit is een van de grootste en meest consistente uitstroom golven van de afgelopen maanden.

Daarnaast hebben de whale wallets met 10.000 tot 100.000 ETH hun handelsposities verder naar nieuwe hoogtes uitgebreid. De middelgrote wallets met 1000 tot 10.000 ETH bleven vrijwel gelijk, terwijl het aantal kleinere wallets juist daalde. Dit patroon wijst erop dat de grotere marktspelers structureel ETH kopen en holden.

