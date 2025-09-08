De Ethereum koers blijft onder druk staan. Technische analisten waarschuwen voor een mogelijke correctie richting het $3200 niveau in september. Ondanks een huidige koers rond de $4300 en tekenen van consolidatie binnen de $4300 – $4500 range, wijst de combinatie van lagere toppen, lagere bodems en klassieke patronen op een naderende correctie.

Technische analyse van de Ethereum koers

Volgens fulltime trader Johnny Woo vormt zich op de Ethereum chart een klassiek head-and-shoulders patroon: drie pieken met de middelste als hoogste punt. Dit patroon heeft eerder gezorgd voor een omslagmoment richting lagere koers. Woo spreekt van een scenario dat in eerste instantie bearish lijkt, maar mogelijk later wordt afgebroken in een bear trap.

Here’s one possible scenario for #Ethereum $ETH #ETH:

Here's one possible scenario for #Ethereum $ETH #ETH:

It might look bearish at first, but if it plays out, it could be the biggest bear trap I've ever seen. In September, they could paint a head-and-shoulders pattern to spook everyone, then invalidate it in "Uptober," trapping… — Johnny Woo

Vergelijkingen worden getrokken met september 2021, waarin ETH met 30% daalde voordat het herstelde naar een all-time high. In dit geval zou een daling tot $3200 opnieuw kunnen dienen als test voor zwakke holders, waarna de koers zich mogelijk in oktober herstelt. Crypto analist DeFiTracer ziet Ethereum in oktober zelfs naar nieuwe hoogtes stijgen.

De koersactie van de afgelopen weken wijst op afnemende koopdruk, met lagere highs en toenemende weerstand rond $4500. Tegelijkertijd nadert Ethereum opnieuw het 200 MA niveau op de 4h grafiek. Dat niveau van $4160 heeft eerder ook als tijdelijke steun gefungeerd.

$ETH Has just been chopping everyone up as it has been consolidating in the middle of the range around this $4.3K-$4.5K area. Still not a place for me to take any trade with the lack of momentum and especially at the start of a new week & month. I think a retest of the range… — Daan Crypto Trades

Daan Crypto Trades merkt op dat ETH zich al wekenlang beweegt binnen een nauwe range, waarbij consolidatie plaatsvindt met lage volumes. Deze context maakt een scherpe beweging realistisch zodra de range naar beneden doorbroken wordt.

Fundamentele onzekerheden

Hoewel sommige analisten zich sceptisch uiten over de technische voorspellingen, beseffen zij wel dat macro-economische druk invloed kan hebben op de korte termijn. De onzekerheid rond Amerikaanse werkloosheidscijfers en toekomstige renteverhogingen door de Fed zorgt voor een fragiele marktsituatie.

Gracie Lin van OKX Singapore wijst op grotere structurele factoren zoals stablecoin regulatie, maar geeft toe dat volatiliteit op korte termijn vaak gedreven wordt door sentiment en liquiditeit. Zo kan een technisch gedreven sell-off versterkt worden door angst en automatische sell orders.

Wat betekent dit voor ETH traders?

Voor Ethereum traders kan september turbulent worden. Als het $4160 niveau het begeeft, ligt een test van $3800 of zelfs $3200 voor de hand. Het is dus vooral van belang om risico’s te minimaliseren en stop-losses opnieuw te evalueren.

Aan de andere kant benadrukken meerdere analisten dat een correctie ook een kans kan zijn. Een daling naar $3200 zou een mogelijke bounce back kunnen activeren naar nieuwe hoogtes richting het einde van het jaar. Historisch gezien heeft ETH vaker zulke correcties overleefd en achteraf bleek het instappunt ideaal.

Wat de koers ook doet in september, de komende weken zullen bepalend zijn voor het marktsentiment richting Q4. De Ethereum koers bevindt zich op een technisch kruispunt waarbij zowel een stevige correctie als een plotseling herstel beide mogelijk is. Handel dus vooral niet impulsief, en houd het nieuws rondom de crypto markt goed in de gaten.

