Ethereum laat in 2025 een koersontwikkeling zien die sterk lijkt op de uitbraak in 2017. Destijds begon een grote stijging nadat de prijs de 50-week moving average terugwon. Ook nu ligt de Ethereum koers boven dit niveau en heeft deze een meerjarige weerstand doorbroken. Analisten zien overeenkomsten met toen, maar wijzen erop dat de huidige markt extra wordt ondersteund door ETH ETF’s, institutionele aankopen en een lagere beschikbare voorraad. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers volgt vergelijkbaar patroon als in 2017

In 2017 brak Ethereum uit na maanden van zijwaartse handel. De prijs steeg verder nadat horizontale weerstand werd gepasseerd. In 2025 is een soortgelijk beeld te zien. Vanaf mei steeg de Ethereum koers vanaf een dieptepunt rond $2.250. De prijs bleef boven de 50-week moving average en brak later uit boven het niveau van $4.000 na een lange consolidatie tussen ongeveer $1.570 en $4.000.

$ETH IS RUNNING THE 2017 SCRIPT. BAR FOR BAR. 2017: Breakout after reclaiming the 50 MA.

2025: Same setup. Same pressure building. This time, the fuel is different.

ETFs, institutions, and a market starving for supply. When this fires, $10,000 will feel conservative. pic.twitter.com/LwnpCzBBOy — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) August 9, 2025

Volgens analist Cas Abbe heeft de laatste weekly candle een weerstand doorbroken die anderhalf jaar standhield. Zes van de afgelopen zeven weken sloten groen. Hij verwacht een mogelijke terugtest van het uitbraakniveau voordat nieuwe institutionele aankopen kunnen volgen.

$ETH weekly candle is just too good. It has finally broken above 1.5 year resistance level, but what’s next? In the past 7 weeks, 6 has been green for ETH. A red candle won’t change anything, so I’m expecting a retest of breakout level. After that, institutional buying will… pic.twitter.com/qQa4UMp2qu — Cas Abbé (@cas_abbe) August 10, 2025

De uitbraak uit een 45-maanden durend consolidatiepatroon wordt door analisten gezien als een belangrijk teken dat de langetermijntrend positief blijft. De combinatie van sterke technische signalen, institutionele instroom en een afnemende voorraad vormt een stevig fundament voor de huidige rally.

Institutionele aankopen versterken het momentum

Grote partijen spelen een belangrijke rol bij de huidige stijging. Gegevens van Lookonchain laten zien dat SharpLink Gaming zijn ETH-positie in augustus uitbreidde tot een waarde van $2,12 miljard. Ook BlackRock kocht ruim 65.000 ETH, goed voor ongeveer $271,8 miljoen.

Daarnaast waren whales in augustus actief, met aankopen ter waarde van ongeveer $667 miljoen. On-chain data laat zien dat meer ETH wordt gestaked en dat de voorraad op beurzen afneemt. Minder aanbod op de markt vergroot de kans op verdere prijsstijgingen.

