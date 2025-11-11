Nieuwe data van Glassnode toont aan dat 23 grote Ethereum whales hun bezit hebben afgebouwd. Dit valt samen met een week waarin de ETH koers weerstand ondervond rond $3660. Daarnaast werden binnen 24 uur voor circa $85 miljoen aan ETH-posities geliquideerd, voornamelijk shorts. Wat betekent deze dynamiek voor de Ethereum koers?

Grote verschuivingen bij whale wallets

On-chain data van crypto-analist Ali Martinez laat zien dat het aantal wallets met meer dan 10.000 ETH tussen 31 oktober en 2 november daalde van 1.329 naar 1.282. Deze afname suggereert dat meerdere grote investeerders hun Ethereum tokens hebben verkocht of verplaatst.

Dergelijke verschuivingen komen vaak voor wanneer de markt onzeker is of wanneer whales hun winsten veiligstellen. De timing valt samen met een periode waarin de Ethereum koers moeite heeft om boven belangrijke technische niveaus te blijven.

De ETH prijs beweegt rond $3600, wat een lichte daling betekent over de afgelopen week. De Ethereum koers blijft dus onder druk staan terwijl whales hun posities herschikken. Grote transacties van dit type worden vaak gevolgd via on-chain trackers, omdat ze inzicht geven in hoe institutionele investeerders en early adopters hun ETH posities aanpassen.

23 of the largest Ethereum $ETH whales have sold or redistributed their holdings in the past week! pic.twitter.com/On7UY8CzEO — Ali (@ali_charts) November 10, 2025

Ethereum koers test belangrijke weerstand

Na een periode van zijwaartse handel brak de Ethereum koers kortstondig door het niveau van $3470. Dat was een belangrijk technisch punt waarop eerder meerdere afwijzingen plaatsvonden.

Na die doorbraak richtte de koers zich op de prijszone rond $3660. Dit gebied ligt net boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (EMA), een veelgebruikte technische indicator om langetermijntrends te volgen.

Volgens crypto-analisten kan een overtuigende doorbraak boven $3660 de weg openen naar hogere prijsniveaus rond $3800. Daar liggen het 50-daags en 100-daags EMA dicht bij elkaar, wat vaak dient als magneet voor prijsbewegingen.

Als de Ethereum koers echter verder daalt, ligt er mogelijk steun rond $3100. Dit was eerder een prijszone waar de bulls opnieuw actief werden.

Indicatoren wijzen op neutrale Ethereum trend

De Relative Strength Index (RSI) en Stochastic Oscillator laten beide een lichte stijging zien. Dat betekent dat de ETH markt nog niet oververhit is, maar dat het koopmomentum toeneemt.

Ondanks dat blijft de volatiliteit hoog. In 24 uur tijd werden voor ongeveer $85 miljoen aan ETH posities geliquideerd. Een groot deel daarvan bestond uit shorts van traders die gokten op een daling. Zulke liquidaties zorgen vaak voor kortstondige prijsstijgingen doordat deze shortposities gedwongen worden gesloten.

Al deze gegevens wijzen op een gespannen marktsituatie waarin zowel bulls als bears actief blijven. De combinatie van liquidaties, whale verkopen en technische weerstandsniveaus maakt Ethereum momenteel een van de meest gevolgde tokens in de cryptomarkt.

