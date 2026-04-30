De cryptomarkt reageert op het nieuwste besluit van de Amerikaanse centrale bank. Bitcoin, Ethereum en XRP laten beweging zien, terwijl handelaren zoeken naar richting. Wat betekent dit besluit voor de markt van vandaag?

De Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, besloot de rente stabiel te houden. De rente blijft tussen 3,5% en 3,75%. De rente bepaalt hoeveel het kost om geld te lenen. Dit heeft invloed op investeringen en dus ook op de cryptomarkt.

Fed houdt rente stabiel na gemengde economische signalen

Volgens de centrale bank groeit de economie in een stevig tempo. Tegelijk blijft de werkloosheid stabiel en is inflatie nog steeds hoog. Inflatie betekent dat prijzen stijgen, waardoor geld minder waard wordt.

Voorzitter Jerome Powell gaf aan dat de bank voorzichtig blijft. De Fed wil inflatie terugbrengen naar 2%. Tegelijk wil de bank zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Deze twee doelen samen vormen het beleid van de centrale bank.

De situatie in het Midden-Oosten zorgt voor extra onzekerheid. Dit heeft invloed op energieprijzen en daarmee ook op inflatie. Daarom blijft de Fed alert op nieuwe ontwikkelingen.

Crypto reageert voorzichtig op het besluit

Na het besluit van de Fed bleef grote volatiliteit uit. Volatiliteit betekent sterke prijsschommelingen. Toch kleuren de meeste grote cryptomunten vandaag rood.

Bitcoin koers noteert rond 75.000 dollar en staat licht in de min. Ethereum zakt richting 2.200 dollar en laat een daling zien van enkele procenten. Ook XRP, BNB en Solana verliezen terrein. Dit wijst op een afwachtende markt zonder duidelijke richting.

Veel crypto-handelaren wachten op nieuwe signalen. De Fed gaf aan dat toekomstige beslissingen afhangen van nieuwe data. Denk aan inflatiecijfers en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Volgens analisten van Glassnode, een blockchain analysebedrijf, zorgt dit soort onzekerheid vaak voor afwachtend gedrag. Handelaren nemen minder risico totdat er meer duidelijkheid komt. Hierdoor ontstaat vaak lichte verkoopdruk, zoals nu zichtbaar is in de markt.

Die zwakte zie je ook terug bij Solana. Analist Ted Pillows stelt dat SOL momenteel sterk daalt ten opzichte van Bitcoin en Ethereum. Dit betekent dat Solana sneller waarde verliest dan de grotere cryptomunten.

Volgens Ted Pillows is er nog geen duidelijke bodem zichtbaar. Met bodem wordt het punt bedoeld waarop een koers stopt met dalen. Zolang die bodem ontbreekt, blijft de kans op verdere dalingen aanwezig.

Waarom dit belangrijk is voor crypto

De rente speelt een grote rol in de cryptomarkt. Lage rente maakt investeren aantrekkelijker. Hogere rente zorgt vaak voor minder vraag naar risicovolle assets zoals crypto.

Doordat de Fed de rente niet verhoogt, blijft de druk op de markt beperkt. Tegelijk zorgt de hoge inflatie ervoor dat de situatie onzeker blijft. Hierdoor blijft de cryptomarkt gevoelig voor nieuws.

Conclusie

De cryptomarkt reageert rustig op het besluit van de Fed. Bitcoin, Ethereum en XRP bewegen zonder duidelijke richting. Handelaren wachten op nieuwe economische signalen voordat ze grote beslissingen nemen.