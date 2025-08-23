Ethereum koers nadert all-time high na $375M liquidaties

De Ethereum koers in de afgelopen uren tot dicht bij de vorige all-time high. Dit kwam nadat de Federal Reserve aangaf in september een renteverlaging te overwegen. Deze macro-economische verwachting zorgde voor een toestroom van institutioneel kapitaal richting ETH. Tegelijkertijd nam de handel in derivaten toe, waarbij futures liquidaties opliepen tot $375 miljoen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers profiteert van instroom institutioneel kapitaal

Ethereum heeft zijn positie als tweede grootste token verstevigd met een marktaandeel van bijna 14% van de totale cryptomarkt. Bitcoin blijft de grootste met 57%. Asset managers en andere instellingen breidden hun posities in ETH uit. Dit was zichtbaar in de sterke groei van open interest op derivatenbeurzen.

Op Lido en Rocket Pool staat inmiddels meer dan 32 miljoen ETH vastgezet in staking. Dit betekent dat een groot deel van de circulerende supply niet direct beschikbaar is op de markt. Hierdoor wordt het aanbod strakker, wat de koersbeweging ondersteunt. Tegelijkertijd blijft de interesse van whales groot: zij kopen aanzienlijke hoeveelheden en houden deze weg van exchanges. Dit wijst op vertrouwen in de langere termijn.

Ethereum draait volledig op Proof-of-Stake. Dit consensusmodel verbruikt ruim 99% minder energie dan het oude Proof-of-Work model. Tegelijkertijd zorgt staking ervoor dat de beveiliging van het netwerk sterker wordt naarmate meer tokens worden vastgezet.

Groei ecosysteem met layer 2 oplossingen

Naast prijsbewegingen ontwikkelt het Ethereum ecosysteem zich snel. Layer 2 oplossingen zoals Arbitrum, Optimism en Base verwerken dagelijks meer transacties. Dit ontlast het hoofdnetwerk en verlaagt de gas fees voor gebruikers.

Daarnaast neemt de adoptie van tokenized real-world assets toe. Banken en vermogensbeheerders zetten fondsen en schuldproducten om in tokens op Ethereum. Ook DeFi lending en NFT marktplaatsen breiden hun activiteiten verder uit op het netwerk. Dit laat zien dat Ethereum steeds sterker functioneert als wereldwijde settlementlaag.

