Het handelsvolume van Ethereum steeg met 10%, wat wijst op meer activiteit voorafgaand aan het nieuwe rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De Ethereum prijs beweegt rond $3900, terwijl traders vooral op macro-economische signalen letten. De vraag onder crypto-analisten is of een renteverlaging de markt kan herstellen en de Ethereum koers opnieuw richting $4400 kan duwen.

Verwachtingen rond renteverlaging en impact op markten

Het Federal Open Market Committee (FOMC) kondigt vandaag het nieuwe rentebesluit aan. De meeste economen gaan uit van een verlaging met 25 basispunten. Een lagere rente maakt lenen goedkoper, wat vaak zorgt voor meer instroom in risicovolle activa zoals crypto tokens.

De algemene marktsituatie blijft daarnaast ook onzeker. President Trump verhoogde onverwacht de invoerheffingen op Chinese producten, wat druk op de inflatie zet. Dat kan het beleid van de Federal Reserve ingewikkelder maken en de volatiliteit in de cryptomarkt verhogen.

Wanneer de rente daadwerkelijk daalt, kan dit op korte termijn liquiditeit richting Ethereum brengen. Maar als de Fed besluit deze stap uit te stellen, kan het handelsvolume juist afkoelen.

Ethereum koers schommelt tussen belangrijke prijsniveaus

Technisch gezien blijft de Ethereum koers in een smalle bandbreedte tussen ongeveer $3800 en $4100. Deze prijszone geldt volgens crypto-analisten als belangrijk voor het sentiment. Een doorbraak boven de weerstand rond $4120 kan de weg openen naar $4400, terwijl verlies van de steun rond $3800 neerwaartse druk kan veroorzaken.

De Relative Strength Index (RSI) staat rond 47, wat een neutrale positie aangeeft. De Moving Average Convergence Divergence (MACD) begint licht positief te draaien, wat duidt op voorzichtig herstel. Beide indicatoren tonen dat de ETH markt zich in een evenwichtsfase bevindt zonder duidelijke richting.

Hoewel de ETH koers momenteel zijwaarts beweegt, biedt dit rustmoment ruimte voor verdieping binnen het Ethereum ecosysteem. Innovaties zoals Layer-2 oplossingen en schaalbaarheids­toepassingen kunnen in deze fase juist aan kracht winnen, waardoor de consolidatie een stille motor voor toekomstige groei wordt.

$ETH

The price remains confined within a broad sideways range. For the bulls, a break above $4,400 remains the key objective. The nearest micro resistance lies between $4,024 and $4,122. If the price can break above this zone today, it may signal that wave B has already completed… pic.twitter.com/c4ev1CqFxA — More Crypto Online (@Morecryptoonl) October 29, 2025

