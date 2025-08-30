De Ethereum koers zakte vandaag met 1,82% en staat rond $4388 op het moment van schrijven. Daarmee noteert de koers deze week een verlies van 9,02%. Over de afgelopen maand staat Ethereum echter nog steeds 12,83% hoger. Kan de Ethereum koers binnenkort weer gaan herstellen?

Ethereum koers en afnemende verkoopdruk

Een belangrijke on-chain indicator laat zien dat verkoopdruk van langetermijn holders sterk is afgenomen. Het gaat om de Spent Coins Age Band, een maatstaf die bijhoudt hoeveel oudere ETH tokens worden verkocht.

Deze indicator daalde naar ongeveer 135.000 ETH, het laagste niveau in een maand. Begin augustus lag dit cijfer nog boven de 525.000 ETH. Dat betekent een daling van 74%.

Eerdere voorbeelden tonen hoe dit signaal invloed had. Op 7 juli zakte het cijfer naar 64.900 ETH. Kort daarna steeg de Ethereum koers van rond $2530 naar $3862, een stijging van 52%. Op 17 augustus gebeurde iets vergelijkbaars: een terugval in verkochte coins werd gevolgd door een stijging van 20%, van $4074 naar $4888.

Whales kopen meer dan $1 miljard ETH

Niet alleen verkopen holders minder, ook whales breiden hun posities uit. Adressen met meer dan 10.000 ETH verhoogden hun totaal van 95,76 miljoen naar ongeveer 96 miljoen ETH. Dit gebeurde binnen twee dagen. Tegen de huidige koers komt dat neer op ruim $1 miljard aan bijkopen.

Whales spelen vaak een bepalende rol bij prijsschommelingen. Hun aankopen zorgen voor extra vraag en kunnen een stevige basis vormen voor de volgende beweging van de Ethereum koers.

Belangrijke niveaus op de Ethereum koers

Naast on-chain signalen wijzen ook technische data op belangrijke prijspunten. Volgens het Bitget liquidation heat map liggen er veel shortposities rond $4400. Wanneer de Ethereum koers boven $4406 sluit, kunnen deze shorts gedwongen worden om terug te kopen, wat de prijs verder omhoog kan duwen.

Aan de onderkant ligt er steun rond $4255. Dit valt samen met $4242 op de liquidation map, waar veel leveraged longposities liggen. Als dit niveau standhoudt, kan dat de kans op een omkeer vergroten.

De combinatie van technische niveaus en liquidation clusters laat zien dat veel traders dezelfde zones in de gaten houden. Dit versterkt vaak de reacties op die niveaus.

