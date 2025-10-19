De futuresmarkt van Ethereum heeft een opvallende terugval laten zien. De open interest, oftewel het totale aantal openstaande futurescontracten, is tot het laagste niveau gedaald sinds vóór de vorige grote stijging van de Ethereum koers. Volgens data-analisten wijst dit vaak op een periode waarin overmatige leverage uit de markt is verdwenen. Daardoor ontstaat een schonere basis voor een nieuwe trend. Zal de Ethereum prijs hierdoor nu verder stijgen?

Ethereum koers toont rust na sterke daling in open interest

De open interest in ETH futurescontracten daalde fors na een periode van verhoogde volatiliteit. Dit betekent dat veel leverageposities zijn gesloten en dat de Ethereum markt minder speculatief is geworden.

Cryptotraders gebruiken deze indicator om te beoordelen hoeveel kapitaal er via futures in de ETH markt aanwezig is. Wanneer de open interest daalt terwijl de Ethereum koers stabiel blijft, duidt dat meestal op een afnemende leverage en een neutralere houding onder traders.

Tijdens de vorige grote ETH rally in 2024 was er een vergelijkbare daling zichtbaar, waarna de Ethereum koers enkele weken later hard steeg. De huidige situatie lijkt daarop, wat volgens verschillende crypto-analisten opnieuw kan wijzen op een fase van opbouw in plaats van euforie.

Ethereum open interest has reset to levels seen before the previous insane rally 👇 Another pump incoming ? pic.twitter.com/X01vvfutMp — Crypto Rover (@rovercrc) October 18, 2025

Wat een leverage reset voor de cryptomarkt betekent

Een dalende open interest betekent meestal dat liquidaties en winstnemingen het overtollige risico uit de markt hebben gehaald, waardoor de kans op plotselinge schokken afneemt. De funding rates op grote exchanges zijn inmiddels grotendeels neutraal of licht negatief, wat erop wijst dat er geen extreme long- of shortdruk aanwezig is.

Deze omstandigheden worden vaak als gezond voor de markt gezien. Zonder overmatige leverage wordt de prijsontwikkeling immers meer bepaald door spot aankopen en fundamentele vraag, in plaats van door snelle liquidaties.

Volgens data van CoinGlass is de open interest op grote derivatenplatforms teruggekeerd naar niveaus van eind 2024, toen de cryptomarkt aan het begin stond van een langere opwaartse trend.

Ethereum koers nadert heraccumulatie zone

Met de huidige terugval in futures activiteit lijkt Ethereum een nieuwe balans te vinden. On-chain data laat zien dat grote wallets opnieuw ETH kopen in de $3500 tot $3800 range, wat vaak duidt op vertrouwen op de middellange termijn.

Tegelijkertijd is het handelsvolume op de Ethereum spotmarkten licht gestegen, wat aangeeft dat de activiteit zich verplaatst van derivaten naar directe ETH aankopen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale