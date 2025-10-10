De Ethereum prijs zakt lichtjes. Deze koersdaling volgde nadat middelgrote wallets in vier dagen tijd ruim 1,22 miljoen ETH verkochten. Deze verkoopgolf komt kort nadat de ETH prijs eerder deze week de zone rond $4700 bereikte. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort nog wel opnieuw herstellen?

Ethereum koers onder druk door verkoopgolf

On-chain data van CryptoQuant laat zien dat wallets met tussen de 1.000 en 10.000 ETH hun saldo de afgelopen dagen flink hebben afgebouwd. In totaal ging het om zo’n 1,22 miljoen ETH die sinds maandag werd verkocht.

Tegelijkertijd kochten grotere wallets (10.000 tot 100.000 ETH) ongeveer 200.000 ETH bij. Dit wijst op winstnemingen door middelgrote holders, terwijl grotere investeerders de dip gebruiken om Ethereum bij te kopen.

Volgens Santiment werd er sinds maandag bijna $2,5 miljard aan winst gerealiseerd. Vooral korte termijn holders verkochten, wat de recente prijsdruk verklaart. Historisch gezien leiden zulke verkopen vaak tot kortdurende correcties, zolang de whales blijven bijkopen.

Grayscale staket massaal ETH in zijn ETF

Een opvallende ontwikkeling kwam van Grayscale, dat zijn spot ETH ETF begin deze week met staking heeft uitgebreid.

Op woensdag werd volgens data van Lookonchain ongeveer 857.600 ETH, ter waarde van circa $3,8 miljard, aan het staking programma toegevoegd. Dat zorgt voor extra schaarste, omdat al deze Ethereum tokens daardoor tijdelijk uit de vrije circulatie verdwijnen.

Ethereum koers beweegt rond belangrijk steunniveau

De Ethereum koers kreeg ook extra druk door futures liquidaties. Coinglass rapporteert ruim $181 miljoen aan liquidaties in 24 uur, waaronder $152,5 miljoen aan longposities. De ETH prijs zakte hierdoor onder de 50-daagse Simple Moving Average (SMA) en beweegt nu rond een belangrijk steunniveau in de buurt van $4300.

De technische indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator bewegen daarentegen richting neutraal, wat wijst op een afnemend bullish momentum. Een verdere koersdaling zal het vertrouwen van beleggers op korte termijn flink aantasten.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale