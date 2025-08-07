De Ethereum koers zit sinds 21 juli vast tussen een weerstand rond $3859 en een steunpunt op $3524. Over de afgelopen maand steeg de Ethereum koers echter met maar liefst 45%. On-chain gegevens tonen aan dat de traders minder risico nemen en de whales hun tokens verkopen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Afgenomen leverage zet druk op Ethereum koers

Volgens gegevens van CryptoQuant is de Estimated Leverage Ratio (ELR) van Ethereum naar ongeveer 0,76 gedaald, het laagste niveau van de afgelopen week. De ELR geeft aan hoeveel leverage traders gemiddeld op crypto exchanges gebruiken. Deze ratio bereken je door het aantal openstaande posities te delen door het aantal tokens op exchanges.

Een lage ELR betekent dat traders minder geld lenen om te handelen. Dit wijst erop dat zij voorzichtig zijn en niet veel risico willen nemen. Daardoor neemt de kans af dat de Ethereum koers op korte termijn sterk zal stijgen. Indien de traders dit gedrag voortzetten blijft Ethereum waarschijnlijk in een zijwaartse beweging hangen.

De whales verkopen hun Ethereum tokens

Ook grote investeerders, bekend als whales, hebben hun gedrag aangepast. Uit cijfers van IntoTheBlock blijkt dat de whale netflow van Ethereum de afgelopen zeven dagen met 224% daalde. Whales zijn investeerders die meer dan 0,1% van het totale aanbod van een token bezitten. De netflow meet hoeveel tokens whales binnen een bepaalde periode kopen of verkopen.

Wanneer de whale netflow positief is, betekent dit dat zij meer tokens kopen dan verkopen. Dit gebeurt vaak omdat zij verwachten dat de prijs zal stijgen. Bij Ethereum is de netflow nu sterk negatief. Dit laat zien dat de whales hun Ethereum tokens verkopen, waarschijnlijk om winst te pakken. Deze verkopen vergroten de kans dat de Ethereum koers verder daalt.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een grote stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de crypto presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale