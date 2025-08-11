Ethereum ($ETH) heeft afgelopen week een sterke rally gemaakt van 22% en steeg naar $4300. Daarmee kwam de marktkapitalisatie boven de $520 miljard uit, waarmee het projecten als Mastercard, Netflix en Exxon Mobil voorbijstreefde.

Ethereum-cofounder Joseph Lubin voorspelt dat $ETH binnen een jaar Bitcoin ($BTC) kan inhalen qua marktkapitalisatie, waarmee de discussie over de langverwachte ‘flippening’ weer wordt aangewakkerd.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkeling en bekijken we of Ethereum Bitcoin daadwerkelijk kan halen.

Ethereum trekt meer kapitaal aan dan Bitcoin

Een belangrijke drijfveer achter Ethereum’s opmars is de toenemende kapitaalstroom naar $ETH ten opzichte van $BTC. On-chain data laat zien dat de netto instroom in Ethereum voor het eerst deze marktcyclus groter is dan bij Bitcoin. Volgens crypto-analist Ali Martinez is dit een duidelijk teken dat het altcoin season is begonnen. Grote beleggers en bedrijven kopen massaal $ETH.

Institutionele interesse neemt sterk toe, met $158 miljoen aan $ETH die in slechts 14 uur via Galaxy Digital buiten de beurs om werd gekocht. Ook whale-investeerders slaan toe, zoals één adres dat in twee maanden meer dan 65.000 $ETH kocht voor $281 miljoen en nu ruim $111 miljoen ongerealiseerde winst heeft.

Daarnaast stromen recordbedragen naar spot Ether ETF’s: in één dag kwam er $461 miljoen binnen, meer dan Bitcoin’s $404 miljoen aan ETF-instroom. Grote spelers als BlackRock, Fidelity en Grayscale lopen hierin voorop. De open interest in Ethereum-futures steeg naar circa $51,6 miljard, wat wijst op groot vertrouwen bij handelaren. Opvallend is dat Ethereum een nieuwe mijlpaal bereikte met meer dan 121 miljoen $ETH in omloop, wat het bullish sentiment verder aanwakkert.

Redenen waarom Ethereum Bitcoin zou kunnen inhalen

Het voordeel van Ethereum ten opzichte van Bitcoin ligt in de bredere toepasbaarheid. Waar Bitcoin vooral wordt gezien als digitaal goud, ondersteunt de blockchain van Ethereum smart contracts die decentrale financiën (DeFi), non-fungible tokens (NFT’s) en tokenized assets mogelijk maken. Hierdoor is Ethereum niet alleen een cryptocurrency, maar ook de ruggengraat van een groot deel van het blockchain-ecosysteem.

De institutionele adoptie groeit, met bedrijven als Sharlink Gaming en Bitmine Technologies die overwegen $ETH op te nemen in hun reserves. Analist Michaël van de Poppe noemt de markt ‘extreem bullish’ voor $ETH. Om Bitcoin voorbij te streven, moet de prijs van Ethereum ongeveer $20.000 bereiken, zo’n vier keer het huidige niveau: wat volgens ChatGPT zeker mogelijk is.

Laten we de koersen beter bekijken om een beter beeld te vormen over de koersverwachtingen.

$BTC zoekt hogere support boven $120.000; $ETH richt op ATH

De Bitcoin koers zoekt naar hogere support na een intraday-piek van $122.335. De bulls lijken de controle te hebben, gesteund door belangrijke technische indicatoren, waaronder een koopsignaal van de Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Zolang de blauwe MACD-lijn boven de rode signaallijn blijft en de indicator verder boven de nullijn beweegt, zullen handelaren waarschijnlijk hun positie uitbreiden. Daarnaast lijkt de Ethereum koers dicht bij de intraday-piek van $4349, na de langverwachte uitbraak boven de vierjarige weerstand op $4000.

Een koopsignaal van de MACD-indicator bevestigt de bullish technische structuur. De groene histogrambalken die boven de nullijn uitbreiden, versterken de opwaartse bias en vergroten de kans dat Ethereum zijn recordhoogte boven $4800 aantikt.

