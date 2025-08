Ethereum (ETH) heeft in juli een historische prestatie neergezet. Met een stijging van ruim 56% in slechts 30 dagen heeft de op een na grootste cryptocurrency zijn sterkste maandgroei ooit behaald. De koers steeg van $2468 begin juli naar een piek van $3862 en bevindt zich begin augustus rond de $3600. Steeds meer analisten denken dat een breakout richting $4000 op korte termijn realistisch is. Wat gaat de Ethereum koers doen in de komende tijd?

Aanhoudende ETF instroom en stablecoin hype

De explosieve koersstijging is grotendeels te danken aan de recordinstroom in spot Ethereum ETF’s. In slechts 19 dagen tijd werd er ruim $5,37 miljard aan nieuw kapitaal in deze fondsen gepompt, met een piekdag van $727 miljoen. Dit zorgde niet alleen voor koopdruk, maar ook voor een nieuw sentiment op de markt waarin ETH nu als serieuze concurrent van Bitcoin wordt gezien bij institutionele beleggers.

Ether Starting to Look Like ’90s Tech Stock as ETFs Catch Fire.. new from me today on Ether ETFs’ breakout returns/flows, a reminder that alt coin ETFs more like fledgling tech stocks in the ’90s vs bitcoin’s ‘new gold’ appeal. Two blockchains, but very dif trades. pic.twitter.com/FaJKDKuMl1 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 30, 2025

Volgens Bloomberg analist Eric Balchunas lijkt Ethereum nu op de techaandelen uit de jaren 90. Gedreven door adoptie, innovatie en groeiverwachtingen. De combinatie van ETF’s, stijgende adoptie van stablecoins en institutionele interesse zet de fundering voor een mogelijke breakout boven de $4000.

Een andere belangrijke stimulans achter de stijging is de verwachting dat Ethereum de fundering zal worden van een nieuw stablecoin ecosysteem. Analisten wijzen op het feit dat onder meer JP Morgan Ethereum gebruikt voor eigen stablecoin projecten, terwijl ook Robinhood zich richt op tokenization via de Ethereum blockchain. Deze use cases versterken niet alleen de positie van de infrastructuur van Ethereum, maar vergroten ook de vraag naar de token.

I just can’t get over this Ethereum weekly chart that really extends back 4 years. With the stablecoin tailwinds, a fat pitch is coming over 4100. pic.twitter.com/EE6C2l9Qyl — Ted Zhang (@TedHZhang) July 25, 2025

Crypto analist Ted Zhang noemt de grafiek van Ethereum “een fat pitch richting $4100”, verwijzend naar het momentum en de technische structuur die een nieuwe all-time high mogelijk maakt. Ook CoinCodex is optimistisch en voorziet een koers van $4200 eind augustus en zelfs $6000 tegen oktober als het sentiment bullish blijft.

Wat betekent dit voor de altcoin markt?

De goede prestaties van Ethereum werken door tot de rest van de markt. De dominantie van ETH ten opzichte van andere altcoins stijgt, wat duidt op een mogelijk begin van een nieuwe altcoin rally. Veel projecten die draaien op Ethereum profiteren direct mee van de toegenomen activiteit op het netwerk. Daarnaast zoeken grote investeerders naar exposure in schaalbare Layer 2 oplossingen en DeFi platforms.

Als Ethereum daadwerkelijk de $4000 barrière breekt en deze weet vast te houden, kan dat een psychologisch effect hebben op de hele markt. Het zou bevestigen dat de bull market niet alleen draait om Bitcoin, maar ook ruimte biedt voor fundamenteel sterke altcoins met adoptiepotentieel.

Ethereum laat in 2025 zien dat het meer is dan een alternatief voor Bitcoin. Met institutionele steun, concrete use cases en een groeiend netwerk is het fundament gelegd voor een verdere koersstijging. Ondanks een kleine correctie aan het begin van de maand, lijkt de weg naar $4.000 steeds realistischer.

