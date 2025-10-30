Europese Centrale Bank plant lancering van CBDC in 2029

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in een recent rapport een tijdsschema bekendgemaakt voor de lancering van de eigen CBDC, oftewel de ‘digitale euro’. Volgens de plannen is het op zijn vroegst in 2029 mogelijk dat Europa crypto euro’s kan gaan gebruiken, mits er stappen worden gemaakt op het gebied van EU cryptoregulering.

Digitale euro moet Europa in de toekomst crypto proof maken

Met de uitgifte van een nieuw rapport is de Europese Centrale Bank (ECB) officieel klaar met de voorbereidende fase op de lancering van een nieuwe crypto in Europa. De ‘digitale euro’ zoals de ECB hem voor ogen heeft, is een stablecoin gekoppeld aan de waarde van de euro, waarmee traders in Europa cryptotransacties en gewone dagelijkse overschrijvingen kunnen doen.

🇪🇺DIGITAL EURO COMING? The ECB just confirmed plans to launch its CBDC within four years, as groundwork continues beyond the current prep phase. pic.twitter.com/FU8MugZ0sq — Coin Bureau (@coinbureau) October 29, 2025

Het gaat hier om een CBDC, oftewel een Central Bank Digital Currency. Dit wil zeggen dat het de ECB is die de uitgifte en het beheer van de token regelt. Dit is een belangrijk verschil met veel andere altcoins (waaronder ook stablecoins) die worden uitgegeven door commerciële bedrijven zoals Ripple Labs en de Ethereum Foundation.

De mogelijke voordelen van een CBDC binnen de Europese unie zijn groot; zo zijn snellere internationale betalingen mogelijk, waarschijnlijk zonder extra kosten voor gebruikers. De financiële inclusie neemt toe; ook landen die niet zijn aangesloten bij de euro (Denemarken, Zwitserland) kunnen immers wel van de CBDC gebruikmaken. Volgens velen zou een centrale crypto in Europa dan ook erg belangrijk zijn voor de toekomst van crypto.

Wanneer komt de Europese Centrale Bank met CBDC?

Er zal nog heel wat water door de Rijn moeten lopen voordat we in de toekomst echt van de crypto gebruik kunnen maken. Met het nieuw uitgegeven rapport is immers slechts een voorbereidende stap afgerond door de Europese Centrale Bank.

Om een CBDC mogelijk te maken, zal onder meer de EU cryptoregulering hiervoor aangepast moeten worden. Mocht dit binnen het Europees Parlement lukken in 2026, dan zou een pilot van het Eurosysteem opgestart kunnen worden in 2027 en zullen de eerste tokens mogelijk in 2029 uitgegeven worden. Zo geeft de ECB in haar eigen timeline aan.

Wat maakt EU cryptoregulering voor CBDC moeilijk?

Volgens een van de bestuurders bij de ECB, Piero Cipollone, is het goed mogelijk dat het Europarlement in mei 2026 consensus bereikt over de Europa crypto. Dan moeten echter wel enige uitdagingen binnen de EU cryptoregulering voor die tijd getackeld worden.

Zorgen over een CBDC van de Europese Centrale Bank zijn er namelijk ook: zo staat nergens vast aan welke regelgeving een dergelijk token moet voldoen. Bovendien maken veel burgers zich zorgen over de privacy die zij met deze token zullen hebben: wie zegt dat de Europa crypto niet gekoppeld kan worden aan (bijvoorbeeld) een CO2-budget? Ook de veiligheid van de token moet binnen de EU cryptoregulering uitdrukkelijk vastgelegd worden; hiervoor bestaat momenteel nog geen framework.

Het vervelende is dat Europa op het gebied van CBDC crypto geen goed voorbeeld heeft: er zijn momenteel drie landen met een actieve digitale crypto (Nigeria, Bahamas en Jamaica) en 49 landen met een dergelijk project in de testfase. Dit zijn echter geen landen met een multiple-country valuta zoals de euro.

Gevolgen voor de toekomst van crypto?

Veel traders hebben de overtuiging dat de eventuele release van een CBDC crypto in Europa zal zorgen voor een sterke groei van de cryptomarkt in het algemeen. Meer traders, waaronder traditionele financiële partijen, krijgen dankzij een dergelijke munt immers toegang tot de sector.

De hoop is dat zij, wanneer ze eenmaal de voordelen van crypto hebben ontdekt, op de blockchain actief blijven en ook investeren in Bitcoin en bekende altcoins als Ethereum en Ripple. Dit kan de koersen van deze munten omhoog stuwen.

