De Ripple koers bevindt zich opnieuw op een spannend punt. Na weken van zijwaartse bewegingen lijkt de munt zich klaar te maken voor een mogelijke uitbraak boven de weerstand rond $2,75, een niveau dat al sinds september standhoudt. Beleggers en analisten kijken gespannen toe, want een overtuigende doorbraak zou de XRP koers richting $3 of hoger kunnen sturen.

Consolidatiefase voor de uitbraak

Ripple koers beweegt momenteel rond de $2,65, na een lichte stijging van ruim 2% in de afgelopen 24 uur. De munt vormt sinds de zomer een symmetrische driehoek, een klassiek patroon waarbij de koers steeds nauwer beweegt tussen stijgende en dalende trendlijnen. Dit duidt vaak op een periode van opbouw voor een sterke beweging, omhoog of omlaag.

Aan de onderkant ligt stevige steun rond $2,40, terwijl weerstand te vinden is tussen $2,68 en $2,75. Een slotkoers boven die zone zou volgens technische analisten een bullish signaal geven. Het zou dan niet gek zijn als de koers richting $3,00 tot zelfs $3,20 beweegt, vooral als het handelsvolume aantrekt.

Aan de andere kant blijft een doorbraak naar beneden niet uitgesloten. Een val onder $2,40 zou het bullish scenario onder druk zetten en mogelijk leiden tot een terugval richting $2,20 of zelfs de psychologische grens van $2,00.

Technische signalen: voorzichtig positief

De meeste technische indicatoren wijzen op een neutrale tot licht positieve trend. De RSI (Relative Strength Index) ligt rond de 53, wat aangeeft dat de munt niet overbought is, maar ook nog geen sterke koopdruk laat zien. Een stijging van de RSI boven de 60 zou kunnen wijzen op hernieuwde koopinteresse.

Ook de voortschrijdende gemiddelden ondersteunen dit beeld. De Ripple koers handelt momenteel boven zowel het 50-daags als het 200-daags gemiddelde, wat doorgaans een teken van kracht is. Toch is de handelsactiviteit de laatste dagen wat teruggelopen, wat suggereert dat beleggers wachten op een duidelijk signaal, de uitbraak uit de driehoek.

Onchain data: accumulatie onder de radar

Ondanks de afwachtende houding van traders lijkt het onchain beeld positief. De afgelopen weken vond er een constante uitstroom plaats van XRP op de beurzen, met meer dan $7 miljoen aan netto uitstroom op een dag. Zulke uitstroom duidt erop dat investeerders hun XRP van handelsplatforms naar cold wallets verplaatsen, meestal een teken van lange termijn accumulatie.

In de derivatenmarkt is het sentiment gemengd. Het openstaande handelsvolume blijft stabiel rond de $4,6 miljard, maar de activiteit in opties is verdubbeld, wat erop wijst dat traders zich positioneren voor een grote beweging. Op Binance is de ‘long/short ratio’ licht positief, maar de recente liquidaties onder longposities tonen aan dat het vertrouwen broos blijft.

Marktfactoren die de uitbraak kunnen ondersteunen

De bredere cryptomarkt biedt op dit moment een gemengd beeld. Terwijl Bitcoin stabiel blijft rond de $110.000, lijkt de interesse in altcoins weer toe te nemen. XRP profiteert bovendien van hernieuwd optimisme rond institutionele adoptie, vooral na de afronding van de Ripple-SEC zaak, die maandenlang voor onzekerheid zorgde.

Daarnaast kan een terugkeer van liquiditeit in de markt een katalysator zijn. Nu de Amerikaanse centrale bank (de Fed) voorzichtig hints geeft richting een renteverlaging in december, worden risicovolle activa zoals crypto weer aantrekkelijker. Historisch gezien heeft een versoepelend monetair beleid vaak geleid tot sterke koersstijgingen in Bitcoin en altcoins, waaronder de XRP Ripple koers.

XRP koersverwachting: op naar $3?

Het momentum rond XRP lijkt zich op te bouwen. Technisch gezien staat de munt op het punt van een belangrijke beslissing, een doorbraak boven $2,75 zou het startschot kunnen zijn voor een stijging richting $3 of zelfs $3,20, vooral als het handelsvolume toeneemt en de algemene marktsituatie stabiel blijft.

Bovendien wijst de combinatie van positieve onchain data, afnemende verkoopdruk en toenemende derivatenactiviteit erop dat grotere spelers zich aan het positioneren zijn. Toch is voorzichtigheid geboden. De cryptomarkt blijft volatiel en onverwachte macro economische ontwikkelingen, zoals renteaanpassingen of geopolitieke spanningen, kunnen het sentiment snel doen kantelen.

Voorzichtig optimisme

XRP blijft een van de meest besproken munten in de huidige bullmarkt. De technische structuur suggereert dat een grote beweging aanstaande is, maar beleggers moeten voorbereid zijn op beide scenario’s. Een overtuigende doorbraak boven $2,75 zou kunnen leiden tot een nieuw bullish hoofdstuk, terwijl een afwijzing rond dat niveau juist tijdelijke winstnemingen kan uitlokken.

Voor investeerders die kansen zoeken buiten de gevestigde namen, bieden innovatieve projecten zoals PEPENODE een kijkje in de toekomst van de meme en mining sector. Net als XRP combineert het project speculatie met utility, een combinatie die de volgende golf van crypto groei kan aandrijven.

XRP klaar voor de volgende stap

De komende dagen kunnen bepalend worden voor de richting van de XRP koers. Alle ogen zijn gericht op de cruciale weerstand rond $2,75. Als de munt die barrière doorbreekt, kan de weg naar $3 snel worden ingezet. Tot die tijd blijft het spel van geduld en goed risicobeheer de sleutel voor elke belegger in deze markt.