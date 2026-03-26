Evernorth Holdings diende een S-4 registratie in bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Het bedrijf fusioneert via een SPAC deal met Armada Acquisition Corp II en wil daarna op Nasdaq handelen onder de ticker XRPN. Het doel: de grootste publieke XRP treasury ter wereld opbouwen.

Wat houdt de Evernorth SPAC deal precies in?

Evernorth en dochterbedrijf Pathfinder Digital Assets bezaten per 31 december 2025 in totaal 473,1 miljoen XRP. Een deel daarvan kocht het bedrijf op de open markt voor gemiddeld $2,54 per token. Ripple droeg daarnaast 126,8 miljoen XRP bij via een samenwerkingsovereenkomst.

De fusie moet meer dan $1 miljard aan bruto opbrengsten genereren. SBI Holdings is de grootste investeerder met een inleg van $200 miljoen. Andere backers zijn Ripple, Pantera Capital, Kraken en GSR. De deal wacht nog op goedkeuring van de SEC en de aandeelhouders van Armada II.

Vergelijking met het MicroStrategy model

Onze Coinspeaker analisten vergelijken Evernorth met MicroStrategy, het bedrijf dat massaal Bitcoin kocht en zo beleggers blootstelling gaf aan BTC via aandelen. Evernorth past datzelfde model toe op XRP. Het verschil: Evernorth wil actief rendement halen uit zijn bezit. Denk aan het uitlenen van XRP, het bieden van liquiditeit en het gebruik van Ripple’s RLUSD stablecoin in gedecentraliseerde financiën.

Voor beleggers die XRP willen zonder zelf tokens te kopen biedt XRPN straks een alternatief op de beurs.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

De XRP koers schommelt op dit moment rond de $1,42. Dat is ruim onder de gemiddelde aankoopprijs van Evernorth. Het bedrijf boekte dan ook een afwaardering van $233,7 miljoen over 2025.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Toch zien onze analisten potentie op de middellange termijn. De SEC classificeerde XRP als digitale grondstof en meerdere XRP ETF aanvragen staan open. XRP whales blijven bijkopen ondanks de lage prijzen. Volgens de XRP verwachting van analisten kan de koers eind 2026 richting $1,51 tot $1,69 bewegen in een basisscenario. Bij sterke institutionele instroom en goedkeuring van spot ETF’s liggen hogere niveaus op tafel.

Risico’s en vooruitzichten voor Ripple beleggers

De Evernorth SPAC deal is veelbelovend maar niet zonder risico. De S-4 is nog in behandeling bij de SEC. De sluiting van de fusie, oorspronkelijk gepland voor Q1 2026, loopt waarschijnlijk vertraging op. Daarnaast handelt XRP ver onder de aankoopprijs van Evernorth. Als de markt verder daalt, groeit het verlies op de balans.

Tegelijkertijd groeit het institutionele fundament onder Ripple nieuws gestaag. Goldman Sachs bezit $153 miljoen aan XRP ETF’s. Franklin Templeton houdt 118 miljoen XRP aan. De combinatie van Evernorth’s treasury, groeiende ETF instroom en Ripple’s uitbreidende netwerk maakt XRP tot een van de meest besproken altcoins van 2026. Of die aandacht zich vertaalt in koersstijging, hangt af van de bredere markt en de snelheid waarmee de SEC de fusie goedkeurt.