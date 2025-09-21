Hoeveel kan Ripple waard worden? Menig crypto expert buigt zich over deze vraag nu zowel de Ripple koers als het gebruik van XRPL (de Ripple Ledger) in de lift zitten. Kan Ripple 100 dollar worden? Tijd voor een uitgebreide crypto analyse.

XRP koers afhankelijk van Ledger volgens crypto expert

In 2021 kwam crypto expert Quincy Jones (niet te verwarren met de legendarische muziekproducent) met een bijzondere verklaring omtrent de Ripple koers. Volgens de analist is de XRP koers namelijk afhankelijk van meer dan alleen de waardering die investeerders aan de token geven. De Ripple koers, zo stelde Jones, groeit voornamelijk door de waarde van financiële instrumenten op de Ripple Ledger (XRPL).

XRP is volgens de crypto expert niets meer dan de liquiditeit die zorgt voor de bridges tussen verschillende obligaties, valuta en aandelen. Hierdoor kan Ripple 100 dollar worden, of misschien wel meer, volgens zijn XRP koersverwachting. In zijn bericht uit 2021 benoemt Jones $100.000 of zelfs $1 miljoen als realistische doelen.

Deze Ripple koers kan echter wel alleen bereikt worden wanneer gebruikers besluiten om producten van waarde op het netwerk te plaatsen, zoals Real-World Assets (RWA’s). Deze gebruikers zullen met name de institutionele partners zijn, waarmee tokenproducent Ripple Labs de samenwerking zoekt. Meer dan 100 grote partijen zijn inmiddels op het RippleNet aangesloten, waaronder grote banken als BBVA, Santander, Credit Agricole en DZ Bank.

Recent kwam ook een andere bekende crypto expert, AliG (niet te verwarren met het typetje van Sacha Baron Cohen), tot eenzelfde conclusie. Ook hij denkt dat de Ripple koers onder invloed van ontwikkelingen op de XRP ledger flink kan groeien.

The value of $XRP will be determined by the amount of value issued on the Protocol… 🌍 The global debt market tops $300T — larger than equities and rivaling global real estate. Once tokenized, every bond, mortgage, and loan flow needs instant settlement rails. If even a… https://t.co/Po1POggeSE pic.twitter.com/qXO9otam1y — AliG (@AliGthe1st) September 16, 2025

Het moet wel genoteerd worden dat ondanks de partnerschappen en de marktkapitalisatie van $181 miljard de XRP ledger slechts een kleine rol speelt in de huidige trend van ’tokenisation’. Over alle blockchains is momenteel $30,14 miljard aan waardepapieren getokeniseerd, waarvan slechts 1,75% op de XRP ledger staat – $294 miljoen om precies te zijn.

Op het gebied van RWA’s is XRPL momenteel de 10e blockchain.

Crypto analyse: kan Ripple 100 dollar worden?

Om de XRP koers naar $100 dollar te laten groeien, is het noodzakelijk dat het gebruik van de token op de XRP Ledger flink toeneemt. XRPL-activiteit, transacties, liquidity en on-chain metrics vergroten de prijsversterkende werking van nieuw kapitaal in grote mate.

Momenteel zijn er 59,7 miljard XRP tokens in omloop. Om een $100 XRP koers te bereiken, moet de totale marktkapitalisatie dus oplopen naar $5,9 biljoen. Dat is (grofweg) 2,5x de huidige market cap van Bitcoin.

Ten opzichte van de huidige Ripple koers ($3,01) is een crypto stijging van 3200% nodig om de $100 te halen.

Dit is op de lange termijn niet onmogelijk, maar om deze groei te rechtvaardigen, moet de XRP Ledger wel utiliteit leveren. Hiervoor bestaat het concept van de ‘Valuation Ratio’: als de marktkapitalisatie van XRP 10% van de waarde die het per jaar verwerkt beslaat, dan moet de blockchain per jaar $59 biljoen verwerken. Dit komt neer op $161 miljard per dag.

Uit deze crypto analyse blijkt dat het zeker niet onmogelijk is voor de Ripple koers om de $100 te halen, maar dat hier wel bepaalde eisen aan verbonden zijn. Zo moet de marktliquiditeit sterk zijn, de XRPL-adoptie flink groeien, en belangrijke technische en regulatoire hindernissen moeten overwonnen worden.

Dan nog is het nauwelijks realistisch dat de Ripple Ledger de ‘Valuation Ratio’ zal halen – een $100 Ripple koers duidt dus hoogstwaarschijnlijk wel op een overwaardering.

Concurrentie voor Ripple koers

Bovendien is het maar de vraag of de XRP Ledger als platform voor RWA’s en waardepapieren van institutionele partijen flink zal gaan groeien. Concurrentie komt namelijk uit verschillende hoeken, waaronder de Bitcoin blockchain.

Deze is nu nog nauwelijks in staat om daadwerkelijk functioneel te zijn, omdat het technologisch achterloopt op de concurrentie. BTC verwerkt maximaal 3,3 tot 7 transacties per seconde, terwijl XRPL 1500 TPS haalt. Dit is nog maar een schijntje vergeleken met Solana, dat onlangs 100.000 transacties per seconde wist te halen in tests.

Het zal Ripple Labs dan ook niet lekker zitten dat een stel tech-savvy programmeurs een platform begonnen is dat het mogelijk moet maken om de snelheid van Solana naar Bitcoin te brengen. Dit project heeft de toepasselijke naam Bitcoin Hyper gekregen, en de eigen token ($HYPER) zit nu in de presale.

Door middel van bridges kan deze unieke Bitcoin Layer-2 ervoor zorgen dat Bitcoin transacties veel sneller verlopen, waardoor de grootste blockchain plotseling ook geschikt wordt voor het plaatsen van (bijvoorbeeld) gedecentraliseerde applicaties, nieuwe crypto’s, Real World Assets en meer; precies de zaken waar de Ripple koers volgens crypto experts haar groei naar $100 vandaan moet halen.

Institutionele partijen zullen eerder gebruik maken van Bitcoin dan van Ripple, simpelweg vanwege het volume en de naamsbekendheid. Hierdoor stroomt er waarschijnlijk veel nieuw geld naar Bitcoin, en zal de koers van de nieuwe cryptomunten zoals $HYPER gaan exploderen. De Ripple koers heeft in dit geval het nakijken – het is Bitcoin Hyper waar vele miljarden doorheen zullen stromen!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale