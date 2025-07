Naar verwachting kan de FED ieder moment zijn beslissing publiceren met betrekking tot de rente. De vergadering stond gepland tussen 29 en 30 juli, dus waarschijnlijk zijn de beslissingen al genomen. Over het algemeen is de consensus onder de analisten dat ze het besluit hebben genomen om de rentepercentages niet aan te passen, maar sommigen van hen denken wel dat er in september een verlaging plaats zal kunnen vinden.

In dit artikel bespreken we wat de FED naar verwachting zal beslissen en wat dit zal betekenen voor de crypto markt.

FED rente beslissing

Naar verwachting heeft de FED waarschijnlijk besloten om de rente onveranderd te laten. De reden hiervoor is dat de economie volgens hen goed in evenwicht is. Er is namelijk een goede en sterke arbeidsmarkt en we zien ook dat de inflatie aan het dalen is. Wel is het zo dat er qua inflatie een streefcijfer blijft van 2%, en momenteel staat dit percentage net wat hoger.

Politieke druk en economische verwachtingen

Een ander belangrijk punt is dat de FED een hoge mate van politieke druk ervaart op het moment. President Trump heeft de FED namelijk nadrukkelijk bekritiseerd omdat hij graag een renteverlaging zou zien. Het gevolg hiervan is volgens een aantal economen dat hierdoor de onafhankelijkheid van de FED in het geding komt. Het is dus nog niet duidelijk of de kritiek van President Trump daadwerkelijk een verandering zal maken.

Verder verwacht de FED dat de inflatie rond hetzelfde percentage zal blijven, maar dat de werkloosheid iets zal stijgen. Ook denken veel analisten dat de FED uiteindelijk toch zal pleiten voor een verlaging zo rond september.

Wat betekent dit voor de markt?

Het belangrijkste punt: Wat betekent dit voor de crypto markt? Wanneer de rente inderdaad stabiel blijft, zal er geen sterke reactie op de cryptomarkt komen. Het kan zijn dat er geheel geen reactie plaats zal vinden, maar het is ook mogelijk dat er juist een licht positieve reactie kan volgen. Dit, omdat er een fijne stabiele basis al ligt. Mocht de rente verhoogd worden, wat niet echt plausibel is, dan zou er een negatieve reactie komen op de crypto markt. Naar alle waarschijnlijkheid is het ook zo dat de rente juist zal dalen in de komende tijd, waarschijnlijk in september. Hierdoor is mogelijk dat de crypto markt in de komende maanden hier juist een positief op zal reageren.

